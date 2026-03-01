Torreón: Maratón Lala 2026 concluye con saldo blanco

Torreón
/ 1 marzo 2026
    Torreón: Maratón Lala 2026 concluye con saldo blanco
    No se registraron incidentes graves durante la carrera. CORTESÍA

Protección Civil desplegó 50 elementos en la ruta

TORREÓN, COAH.- El director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que el Maratón Lala 2026 concluyó con saldo blanco este domingo 1 de marzo.

Señaló que desde los primeros minutos de la carrera, 50 elementos de la corporación se desplegaron en distintos puntos del recorrido para resguardar la seguridad de corredores y espectadores.

El funcionario indicó que no se registraron incidentes graves durante el evento, considerado uno de los más importantes del norte del país.

“No hubo incidentes graves durante el evento deportivo que es considerado uno de los más importantes del norte del país”, declaró Juárez Llanas.

$!Hubo coordinación entre autoridades municipales y estatales.
Hubo coordinación entre autoridades municipales y estatales. CORTESÍA

Destacó que la seguridad fue una prioridad para la Administración encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, por lo que la coordinación entre dependencias municipales y estatales permitió garantizar la protección de participantes, visitantes y ciudadanía.

Asimismo, se instalaron puntos de auxilio y abastecimiento a lo largo de la ruta para brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad.

Juárez Llanas agradeció la colaboración de corredores y espectadores, al subrayar que el saldo blanco es resultado del trabajo conjunto y la efectividad de los protocolos implementados.

Además, elementos de Tránsito y Vialidad permanecieron atentos ante el cierre de calles, con el objetivo de atender el flujo vehicular y resguardar el perímetro del recorrido.

De esta manera, la edición 37 del Maratón, que inició a las 06:00 horas, concluyó sin incidentes en Torreón, gracias al operativo de seguridad de corporaciones de los distintos órdenes de Gobierno y la participación responsable de la ciudadanía.

