Torreón: Maratón Lala 2026 concluye con saldo blanco

TORREÓN, COAH.- El director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que el Maratón Lala 2026 concluyó con saldo blanco este domingo 1 de marzo.

Señaló que desde los primeros minutos de la carrera, 50 elementos de la corporación se desplegaron en distintos puntos del recorrido para resguardar la seguridad de corredores y espectadores.

El funcionario indicó que no se registraron incidentes graves durante el evento, considerado uno de los más importantes del norte del país.

“No hubo incidentes graves durante el evento deportivo que es considerado uno de los más importantes del norte del país”, declaró Juárez Llanas.