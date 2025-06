Torreón: Más de 225 terapias tanatológicas ha llevado a cabo la Asociación Mujeres Salvando Mujeres

María Teresa Reyes Borrego, tanatóloga de la asociación civil MUSAM —dedicada a brindar apoyo y comprensión a mujeres con cáncer de mama— informó que actualmente cuentan con un grupo de 700 mujeres en programas de apoyo como cirugías para quienes no tienen seguridad social, pláticas informativas con médicos especialistas y clases para desarrollar diversas habilidades.

También mantienen vigente un programa de acompañamiento durante y después del tratamiento de quimioterapia o radioterapia. En caso de que las pacientes pierdan el cabello, hay donantes que elaboran pelucas y las entregan gratuitamente a quienes las necesiten.

Asimismo, se otorgan turbantes y mangas de compresión, ya que después de las sesiones de quimioterapia es común la inflamación del brazo; estas mangas ayudan a mejorar dicha condición. También se imparten terapias de rehabilitación del brazo. “Es una asociación llena de amor incondicional”, expresó.

Cuando la paciente acude a la primera consulta tras recibir el diagnóstico, comienza el duelo. El momento en que le dicen: “tienes algo en el seno, una bolita; se te va a hacer una biopsia”, marca el inicio de un proceso emocional complejo.

El médico fue entrenado para dar diagnósticos, no para brindar empatía. Por ello, con franqueza y por obligación profesional, dice: “Señora, tiene cáncer de seno y le vamos a tener que quitar el seno; va a recibir quimioterapia y otros tratamientos...”.

En MUSAM se les ayuda a comprender este proceso de vida en el que se pierde temporalmente la salud, pero a través de un tratamiento adecuado, oportuno y con contención emocional, es posible salir adelante.

El duelo implica atravesar cinco etapas: primero la negación; luego el enojo —¿por qué me pasó a mí?, ¿por qué ahora?—; después la depresión, que suele ir acompañada de ansiedad: no quieren bañarse, ni comer, solo desean dormir.

“El pasado ya ocurrió y no hay nada que podamos hacer. El futuro es incierto, porque para morir el único requisito es estar vivos; la muerte no requiere de una enfermedad, pero es algo que no tenemos documentado”, comentó la tanatóloga.

“La aceptación llega cuando dejas de sufrir. El sufrimiento está en la mente, porque le damos poder al pensamiento. La mujer piensa: tengo cáncer, me quedan seis meses, tengo que hacer el testamento, ordenar miles de cosas... cuando en realidad todo eso deberíamos tenerlo listo sin saber cuándo llegará el final”.

En MUSAM, un grupo de profesionales voluntarios, comprometidos con el servicio a la comunidad femenina en condiciones de vulnerabilidad por el cáncer de mama en la Comarca Lagunera, ha entregado más de 200 prótesis, realizado unos 2 mil estudios de mastografía, 218 ultrasonidos y 225 terapias tanatológicas.

El objetivo es compartir información sobre el cáncer de mama, alertar sobre el aumento sostenido en el número de casos y el incremento en la tasa de mortalidad, derivado del diagnóstico tardío y el inicio de tratamientos en etapas avanzadas.

Según la especialista, parte del objetivo es ampliar los servicios y lograr que las mujeres encuentren en Mujeres Salvando Mujeres un espacio donde puedan resolver sus dudas sobre salud mamaria, sin importar su situación económica, y que todos los servicios sigan siendo gratuitos.