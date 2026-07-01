Torreón oficializa sesión solemne para la toma de protesta de Miguel Riquelme

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    Torreón oficializa sesión solemne para la toma de protesta de Miguel Riquelme
    El Cabildo de Torreón aprobó por unanimidad el orden del día para la sesión solemne en la que Miguel Ángel Riquelme Solís rendirá protesta como alcalde del municipio para el periodo 2025-2027. SANDRA GÓMEZ

La Contraloría Municipal mantiene en proceso la entrega-recepción de las dependencias, en coordinación con directores de área, como parte de la transición administrativa ordenada

TORREÓN, COAH.- El Cabildo de Torreón aprobó por unanimidad el orden del día para la toma de protesta de Miguel Ángel Riquelme Solís como alcalde, cargo que ocupará por el resto del periodo 2025-2027, por mandato del Congreso del Estado.

El evento tendrá lugar este jueves 2 de julio, a las 12:00 horas, en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, bajo el Decreto 507.

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La sesión iniciará con el quórum legal y los honores a la bandera. Posteriormente se dará lectura al decreto oficial y se realizará la toma de protesta constitucional.

Como parte del protocolo, Miguel Ángel Riquelme Solís dirigirá un mensaje a los integrantes del Cabildo y a los asistentes, al igual que el gobernador Manolo Jiménez Salinas o un representante del Gobierno del Estado, tras lo cual se procederá a la clausura de la sesión solemne.

ARRANCA ENTREGA-RECEPCIÓN

Paralelamente, la Contraloría Municipal ha formalizado el proceso de entrega-recepción con los directores de las distintas áreas de la administración, en apego estricto al Código Municipal para el Estado de Coahuila.

La instrucción surge tras la designación realizada por el Congreso local, ante el fallecimiento de Román Alberto Cepeda González, registrado el 5 de junio.

La Contraloría aclaró que cada director es responsable de la entrega de su documentación administrativa, patrimonial y operativa, garantizando así que la transición del Gobierno Municipal se realice de manera clara, transparente y conforme a la normativa vigente.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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