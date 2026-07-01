Torreón oficializa sesión solemne para la toma de protesta de Miguel Riquelme

El evento tendrá lugar este jueves 2 de julio, a las 12:00 horas, en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, bajo el Decreto 507.

TORREÓN, COAH.- El Cabildo de Torreón aprobó por unanimidad el orden del día para la toma de protesta de Miguel Ángel Riquelme Solís como alcalde, cargo que ocupará por el resto del periodo 2025-2027, por mandato del Congreso del Estado.

La sesión iniciará con el quórum legal y los honores a la bandera. Posteriormente se dará lectura al decreto oficial y se realizará la toma de protesta constitucional.

Como parte del protocolo, Miguel Ángel Riquelme Solís dirigirá un mensaje a los integrantes del Cabildo y a los asistentes, al igual que el gobernador Manolo Jiménez Salinas o un representante del Gobierno del Estado, tras lo cual se procederá a la clausura de la sesión solemne.

ARRANCA ENTREGA-RECEPCIÓN

Paralelamente, la Contraloría Municipal ha formalizado el proceso de entrega-recepción con los directores de las distintas áreas de la administración, en apego estricto al Código Municipal para el Estado de Coahuila.

La instrucción surge tras la designación realizada por el Congreso local, ante el fallecimiento de Román Alberto Cepeda González, registrado el 5 de junio.

La Contraloría aclaró que cada director es responsable de la entrega de su documentación administrativa, patrimonial y operativa, garantizando así que la transición del Gobierno Municipal se realice de manera clara, transparente y conforme a la normativa vigente.