Coahuila: Santa Claus gastará mil 500 pesos por niño esta Navidad

    Difícil tarea tienen los padres de familia a la hora de elegir los regalos para sus hijos para esta Navidad. FOTO: ESPECIAL

Los padres coahuilenses destinan hasta 20 por ciento del aguinaldo para mantener viva la ilusión de sus hijos por Papá Noel

A pocos días de la Navidad, en Coahuila, Santa Claus prepara su presupuesto anual de regalos con el objetivo de hacer las compras a tiempo y colocarlos bajo los árboles en los hogares.

Entre bicicletas, muñecas y, en los últimos años, videojuegos y dispositivos como tabletas inteligentes, esta Navidad Santa Claus destinaría en promedio mil 500 pesos por niño, según una consulta realizada por VANGUARDIA.

Los montos reportados por los padres y madres encuestados varían, reflejando diferentes presupuestos y prioridades, pero todos coinciden en el objetivo de conservar la ilusión navideña de los más pequeños.

Mientras que en la Región Centro de Coahuila señalaron que destinarán 2 mil pesos en promedio, padres de la Región Sureste tienen presupuestos más variados de 500, mil 500 yhasta 2 mil 500 pesos, al igual que en la región norte del estado.

Los entrevistados indicaron que el número promedio de niños por hogar es de dos, lo que significa que Santa Claus invertiría alrededor de 3 mil pesos en regalos por familia.

Este dinero, algunos lo obtienen de ahorros de todo el año, pero la mayoría utilizará el aguinaldo para realizar las compras. De esta prestación, destinan aproximadamente el 20 por ciento a los regalos, y muchos comenzaron sus compras desde hace varias semanas aprovechando las ofertas del Buen Fin.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

