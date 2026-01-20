Torreón: Presa Lázaro Cárdenas alcanza 45% de su capacidad tras lluvias recientes

TORREÓN, COAH.- La presa Lázaro Cárdenas registra este martes un almacenamiento aproximado de mil 342 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al 45 por ciento de su capacidad máxima operativa, que es de dos mil 957 millones de metros cúbicos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La dependencia federal informó que actualmente no se realizan extracciones del embalse y que el flujo de entrada se mantiene en 12 metros cúbicos por segundo.

Tan solo en las últimas 24 horas ingresó alrededor de un millón de metros cúbicos de agua, condición que, según responsables de las estaciones hidrométricas, podría mantenerse durante el próximo día.

En el caso de la presa Francisco Zarco, el almacenamiento actual es de 162 millones de metros cúbicos, lo que representa el 52.59 por ciento de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO). Este embalse mantiene una extracción de 2.4 metros cúbicos por segundo, destinada al programa de Agua Saludable para la región de La Laguna.

El centro de pronósticos prevé que a lo largo del día se registren lluvias intermitentes en la región, lo que podría favorecer un mayor escurrimiento hacia la presa Lázaro Cárdenas y contribuir al incremento gradual de su nivel.

En este contexto, se informó que el ciclo agrícola primavera-verano 2026 en la Comarca Lagunera está programado para iniciar en el mes de marzo, para lo cual se contempla el uso de un volumen conjunto de 750 millones de metros cúbicos provenientes de ambas presas.

La superficie de siembra proyectada es de aproximadamente 15 mil hectáreas en la parte correspondiente a Coahuila. A nivel regional, y con volúmenes similares en ciclos anteriores, se ha logrado sembrar hasta 60 mil hectáreas, según fuentes consultadas.