Torreón: Presa Lázaro Cárdenas alcanza 45% de su capacidad tras lluvias recientes

Torreón
/ 20 enero 2026
    Torreón: Presa Lázaro Cárdenas alcanza 45% de su capacidad tras lluvias recientes
    Vista de la presa Lázaro Cárdenas, que mantiene un incremento gradual en su almacenamiento. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

En 24 horas ingresó un millón de metros cúbicos de agua al embalse, sin que se realicen extracciones

TORREÓN, COAH.- La presa Lázaro Cárdenas registra este martes un almacenamiento aproximado de mil 342 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al 45 por ciento de su capacidad máxima operativa, que es de dos mil 957 millones de metros cúbicos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La dependencia federal informó que actualmente no se realizan extracciones del embalse y que el flujo de entrada se mantiene en 12 metros cúbicos por segundo.

Tan solo en las últimas 24 horas ingresó alrededor de un millón de metros cúbicos de agua, condición que, según responsables de las estaciones hidrométricas, podría mantenerse durante el próximo día.

En el caso de la presa Francisco Zarco, el almacenamiento actual es de 162 millones de metros cúbicos, lo que representa el 52.59 por ciento de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO). Este embalse mantiene una extracción de 2.4 metros cúbicos por segundo, destinada al programa de Agua Saludable para la región de La Laguna.

El centro de pronósticos prevé que a lo largo del día se registren lluvias intermitentes en la región, lo que podría favorecer un mayor escurrimiento hacia la presa Lázaro Cárdenas y contribuir al incremento gradual de su nivel.

En este contexto, se informó que el ciclo agrícola primavera-verano 2026 en la Comarca Lagunera está programado para iniciar en el mes de marzo, para lo cual se contempla el uso de un volumen conjunto de 750 millones de metros cúbicos provenientes de ambas presas.

La superficie de siembra proyectada es de aproximadamente 15 mil hectáreas en la parte correspondiente a Coahuila. A nivel regional, y con volúmenes similares en ciclos anteriores, se ha logrado sembrar hasta 60 mil hectáreas, según fuentes consultadas.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

