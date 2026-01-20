Subasta de AHMSA se realizará el 2 de marzo; legisladora denuncia migración interna en el estado

El proceso de subasta de Altos Hornos de México inició formalmente el pasado 19 de enero con la publicación de las bases para la recepción de cartas de intención y documentación de inversionistas interesados, informó el diputado Alfredo Paredes quien señaló que según un comunicado que se le hizo llegar, la audiencia de subasta está programada para el próximo 2 de marzo en las instalaciones del juzgado concursal.

De acuerdo con la información expuesta, el procedimiento contempla un periodo de precalificación en el que se evalúa la viabilidad financiera y legal de los posibles compradores. La convocatoria fue publicada en medios nacionales con el objetivo de garantizar transparencia y legalidad en la venta de la empresa.

El calendario del proceso establece como fecha límite el 11 de febrero para la recepción de cartas de intención, mientras que el 16 de febrero concluirá la etapa de precalificación de postores. Posteriormente se abrirán plazos para la notificación de resultados, la presentación de impugnaciones y su resolución por parte del síndico, antes de que los postores calificados exhiban las garantías de seriedad correspondientes.

La subasta partirá de un valor mínimo de referencia de mil 127 millones 378 mil 060 dólares, monto equivalente al 85 por ciento del avalúo de la unidad productiva, determinado por una empresa valuadora y aprobado por el juzgado concursal.

“Yo creo que sí va a haber empresarios interesados. Deseamos y tenemos mucha confianza y fe en que esto se resuelva a la brevedad por el bien de los ciudadanos y que estén conscientes, los que vayan a entrar, que lo primero que tienen que atender son las demandas de los trabajadores. Por encima de echar andar la empresa hay una deuda con ellos que se tiene que cubrir”, señaló.

ALERTAN SOBRE MIGRACIÓN INTERNA POR PÉRDIDA DE EMPLEO EN REGIONES INDUSTRIALES

En este contexto, la diputada Zulmma Guerrero advirtió sobre la existencia de desplazamiento interno y movilidad forzada de familias en Coahuila, fenómeno que vinculó con la pérdida de empleo y el cierre de actividades productivas en distintas regiones del estado.

La legisladora señaló que zonas como la Región Centro y la Región Carbonífera, que se vieron afectadas tras la quiebra de AHMSA, se enfrentan a una disminución de oportunidades económicas, lo que ha obligado a familias completas a abandonar sus comunidades de origen en busca de mejores condiciones.

Aunque el fenómeno no siempre se refleja en cifras oficiales, sus efectos se perciben en escuelas con menor matrícula, viviendas desocupadas, comercios cerrados y municipios que pierden población activa, mientras otras localidades comienzan a resentir mayor presión sobre servicios básicos sin una planeación previa.

Ante ello, la legisladora subrayó que en Coahuila no existe un diagnóstico estatal que permita dimensionar cuántas personas o familias se ven obligadas a migrar internamente por causas económicas o sociales, lo que dificulta el diseño de políticas públicas preventivas.

Ante ello, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades estatales a reconocer el fenómeno, elaborar un diagnóstico y fortalecer la coordinación institucional para atender el desplazamiento interno con un enfoque territorial, preventivo y de derechos humanos.