Torreón: Profesor de la UAdeC obtiene tercer lugar en Premio Estatal de Contraloría Social

TORREÓN, COAH.- El profesor de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), M.C. Rogelio Perales Puente, obtuvo el tercer lugar en la XIV Edición del Premio Estatal de Contraloría Social 2026, convocado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirc) del Gobierno del Estado de Coahuila. La ceremonia de premiación se realizó el pasado 6 de octubre, donde el académico fue reconocido por su trabajo “Y tú... ¿estás listo?”, ganador del tercer lugar en la primera categoría, denominada “Acciones de los comités de contraloría social”.

Esta categoría reconoce propuestas encaminadas a mejorar las actividades de organización, seguimiento, supervisión y vigilancia de programas de apoyo, obras o servicios ejecutados con recursos públicos. Además del tercer lugar, Perales Puente recibió una Mención Honorífica por el proyecto “Seguimos de Pie”. TRABAJO VOLUNTARIO EN EL IEEA La participación del docente universitario surgió a partir de su labor voluntaria en la Plaza Comunitaria de la Coordinación de Zona Torreón I del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) Coahuila. El trabajo contó con el impulso y asesoría de Héctor Almaraz Aguilar, responsable de dicha coordinación, quien motivó al académico a participar en el certamen. La propuesta “Y tú... ¿estás listo?” abordó las dificultades que enfrentan jóvenes y adultos para acceder a la educación básica, con una perspectiva vinculada con las necesidades de la población y la participación comunitaria.

Durante el evento, la titular de la SEFIRC, Elma Marisol Martínez González, destacó la participación de quienes presentaron propuestas y señaló que la transparencia requiere pasar de la observación a una participación ciudadana activa. El reconocimiento obtenido por el docente de la UAdeC se incorpora a las acciones desarrolladas desde los ámbitos educativo y comunitario para impulsar la participación ciudadana, la transparencia y la vigilancia en el uso de los recursos públicos. En la ceremonia también estuvieron presentes el secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez; el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales; el director general del IEEA, Jaime Bueno Zertuche, y la consejera presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, Karla Natividad González.

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