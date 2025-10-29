Torreón prueba su respuesta ante emergencias aeroportuarias

Torreón
/ 29 octubre 2025
    Torreón prueba su respuesta ante emergencias aeroportuarias
    Bomberos y policías participaron en la evacuación y atención de los pasajeros simulados. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Ejercicio simulado involucra a 74 pasajeros y pone a prueba coordinación de distintas corporaciones

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón supervisó esta mañana un simulacro de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Torreón, con el objetivo de evaluar y mejorar los protocolos de atención ante posibles contingencias.

Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la dependencia, explicó que el ejercicio permitió poner a prueba la coordinación entre distintas corporaciones y garantizar la seguridad de pasajeros, empleados y visitantes. Durante el simulacro, se activaron los protocolos internos de seguridad y se desplegaron recursos especializados para atender la situación hipotética.

Autoridades destacaron la coordinación entre corporaciones como clave para la seguridad.
Autoridades destacaron la coordinación entre corporaciones como clave para la seguridad. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Participaron diversas instituciones de auxilio y seguridad, entre ellas Protección Civil del Estado, Guardia Nacional y Seguridad Pública. El escenario contempló la atención a 74 pasajeros de un avión con destino a Los Cabos, de los cuales 22 resultaron lesionados y siete fallecidos en la simulación.

“La colaboración y coordinación entre estas instituciones fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias”, señaló Juárez Llanas, quien destacó que el ejercicio se desarrolló de manera controlada, segura y sin incidentes.

Personal de Protección Civil supervisa el simulacro de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Torreón.
Personal de Protección Civil supervisa el simulacro de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Torreón. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El simulacro comenzó a las 10:11 horas y concluyó a las 11:22 horas, incluyendo la evacuación y traslado de los heridos con apoyo de servicios médicos, seguridad pública y transporte terrestre.

Las autoridades del aeropuerto reconocieron la participación de todas las corporaciones, subrayando la importancia de trabajar de forma coordinada para garantizar la seguridad de la comunidad.

Moisés Rodríguez

