Torreón prueba su respuesta ante emergencias aeroportuarias

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón supervisó esta mañana un simulacro de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Torreón, con el objetivo de evaluar y mejorar los protocolos de atención ante posibles contingencias. Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la dependencia, explicó que el ejercicio permitió poner a prueba la coordinación entre distintas corporaciones y garantizar la seguridad de pasajeros, empleados y visitantes. Durante el simulacro, se activaron los protocolos internos de seguridad y se desplegaron recursos especializados para atender la situación hipotética.

Participaron diversas instituciones de auxilio y seguridad, entre ellas Protección Civil del Estado, Guardia Nacional y Seguridad Pública. El escenario contempló la atención a 74 pasajeros de un avión con destino a Los Cabos, de los cuales 22 resultaron lesionados y siete fallecidos en la simulación. "La colaboración y coordinación entre estas instituciones fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias", señaló Juárez Llanas, quien destacó que el ejercicio se desarrolló de manera controlada, segura y sin incidentes.