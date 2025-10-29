Torreón prueba su respuesta ante emergencias aeroportuarias
Ejercicio simulado involucra a 74 pasajeros y pone a prueba coordinación de distintas corporaciones
TORREÓN, COAH.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón supervisó esta mañana un simulacro de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Torreón, con el objetivo de evaluar y mejorar los protocolos de atención ante posibles contingencias.
Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la dependencia, explicó que el ejercicio permitió poner a prueba la coordinación entre distintas corporaciones y garantizar la seguridad de pasajeros, empleados y visitantes. Durante el simulacro, se activaron los protocolos internos de seguridad y se desplegaron recursos especializados para atender la situación hipotética.
Participaron diversas instituciones de auxilio y seguridad, entre ellas Protección Civil del Estado, Guardia Nacional y Seguridad Pública. El escenario contempló la atención a 74 pasajeros de un avión con destino a Los Cabos, de los cuales 22 resultaron lesionados y siete fallecidos en la simulación.
“La colaboración y coordinación entre estas instituciones fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias”, señaló Juárez Llanas, quien destacó que el ejercicio se desarrolló de manera controlada, segura y sin incidentes.
El simulacro comenzó a las 10:11 horas y concluyó a las 11:22 horas, incluyendo la evacuación y traslado de los heridos con apoyo de servicios médicos, seguridad pública y transporte terrestre.
Las autoridades del aeropuerto reconocieron la participación de todas las corporaciones, subrayando la importancia de trabajar de forma coordinada para garantizar la seguridad de la comunidad.