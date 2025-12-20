Torreón: Puerto Noas se viste de invierno con nevadas artificiales y Villas Navideñas
El complejo turístico cerrará el año con espectáculos de nieve, tarifas accesibles y actividades familiares en lo alto de la ciudad
TORREÓN, COAH.- El espíritu navideño llega a lo más alto de la ciudad. El Puerto Noas y el Teleférico de Torreón cierran el 2025 transformados en un escenario invernal diseñado para el disfrute de las familias laguneras y turistas.
Verónica Soto Díaz, titular del complejo, anunció que los días 25 de diciembre y 1 de enero el Puerto Noas se cubrirá de blanco con nevadas artificiales a la 1:00 y 7:00 de la tarde.
Este espectáculo, coordinado por la decoradora Brenda Luna, contará este año con 14 máquinas de nieve para una experiencia más inmersiva.
Además de las Villas Navideñas, los visitantes podrán seguir admirando la obra Kauyumari de Leyla Brashka durante todo el mes.
Para asegurar que nadie se quede fuera, el Gobierno del Estado ha decidido mantener los precios de acceso en 30 pesos general y 15 pesos preferencial, operando de 11:00 a 23:00 horas durante todo el periodo vacacional.