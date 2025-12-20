Torreón: Puerto Noas se viste de invierno con nevadas artificiales y Villas Navideñas

    El complejo operará de 11:00 a 23:00 horas durante vacaciones, manteniendo tarifas accesibles para el público. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El complejo turístico cerrará el año con espectáculos de nieve, tarifas accesibles y actividades familiares en lo alto de la ciudad

TORREÓN, COAH.- El espíritu navideño llega a lo más alto de la ciudad. El Puerto Noas y el Teleférico de Torreón cierran el 2025 transformados en un escenario invernal diseñado para el disfrute de las familias laguneras y turistas.

Verónica Soto Díaz, titular del complejo, anunció que los días 25 de diciembre y 1 de enero el Puerto Noas se cubrirá de blanco con nevadas artificiales a la 1:00 y 7:00 de la tarde.

$!El acceso general se mantiene en 30 pesos y el preferencial en 15 pesos durante toda la temporada vacacional.
El acceso general se mantiene en 30 pesos y el preferencial en 15 pesos durante toda la temporada vacacional. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Este espectáculo, coordinado por la decoradora Brenda Luna, contará este año con 14 máquinas de nieve para una experiencia más inmersiva.

Además de las Villas Navideñas, los visitantes podrán seguir admirando la obra Kauyumari de Leyla Brashka durante todo el mes.

Para asegurar que nadie se quede fuera, el Gobierno del Estado ha decidido mantener los precios de acceso en 30 pesos general y 15 pesos preferencial, operando de 11:00 a 23:00 horas durante todo el periodo vacacional.

Temas


Cristo De Las Noas
Navidad
Teleférico

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

