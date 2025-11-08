Torreón: reforestan plaza en Jacarandas con apoyo del Centro de Justicia Municipal

TORREÓN, COAH.- Como parte de las acciones conjuntas entre dependencias municipales, la dirección del Centro de Justicia Municipal (CJM) de Torreón participó en una jornada de reforestación en la plaza pública ubicada en las calles Búhos y Canarios de la colonia Jacarandas.

La actividad se realizó en coordinación con el área de Parques y Jardines de la Dirección de Servicios Públicos y con la Dirección de Medio Ambiente, en atención al compromiso de la administración con el cuidado del entorno natural y la convivencia comunitaria.

Martha Rodríguez Romero, directora del CJM, destacó que esta labor forma parte del programa de servicio comunitario que se ofrece como alternativa a personas detenidas por faltas administrativas, dentro del Modelo de Justicia Cívica Municipal, del cual Torreón es pionero.

“Esta alternativa permite a los detenidos por alguna falta menor realizar actividades comunitarias para la reducción o conmutación de su sentencia, fomentando la reintegración social y la responsabilidad ciudadana”, explicó.