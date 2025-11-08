Torreón: Cuidar tu sonrisa cuesta menos, ofrecen servicios dentales accesibles en Nueva California

Torreón
/ 8 noviembre 2025
    Personal dental del Centro Comunitario Nueva California ofrece atención profesional a bajo costo. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La Dirección de Desarrollo Social pone al alcance de las familias torreonenses atención dental preventiva y correctiva

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fomentar la prevención y el cuidado de la salud bucal, la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Torreón, a través del Centro Comunitario Nueva California, ofrece una variedad de servicios dentales a precios accesibles para la población.

Héctor Estrada Baca, titular de la dependencia, destacó que el propósito es contribuir al bienestar de las familias torreonenses mediante la atención profesional y accesible.

Explicó que el centro cuenta con personal capacitado para realizar revisiones, limpiezas y tratamientos dentales preventivos y correctivos.

“Muchas personas acuden al dentista solo cuando hay dolor o molestias, por eso queremos promover la prevención, que es más económica y evita complicaciones futuras”, señaló Estrada Baca.

Entre los servicios disponibles se encuentran limpieza, revisión, colocación de resina, extracción dental, blanqueamiento, cirugía de muela del juicio y prótesis. Además, se ofrece atención especializada para menores de edad.

Por su parte, Ana del Toro Muñoz, directora del Paseo Colón y Centros Comunitarios, invitó a la ciudadanía a aprovechar la promoción vigente de blanqueamiento dental y recordó que los costos varían según el tipo de servicio.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, en el Centro Comunitario Nueva California, ubicado en bulevar El Faro 730, colonia Villa California. Para informes y citas, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 871 735 07 64.

Temas


Salud Bucal
programas sociales

Localizaciones


Torreón

