Torreón: refuerzan limpieza y mantenimiento en la carretera a Mieleras

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad vial, la Dirección General de Servicios Públicos del Municipio de Torreón desplegó un operativo integral de limpieza y mantenimiento sobre la carretera a Mieleras, desde el bulevar Revolución hasta el parque industrial Global Park, así como en los bulevares San Pedro y Ferropuertos. El titular de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que los equipos de La Ola y Espacios Públicos realizaron labores de desmalezado, poda, retiro de basura y montones de tierra, además de limpieza debajo y a los costados de los puentes.

TE PUEDE INTERESAR: Tres responsables de anexo en Ramos Arizpe fueron declarados culpables por homicidio “Estas acciones buscan garantizar una mejor visibilidad nocturna y un entorno más limpio para la ciudadanía”, señaló Villarreal Cuéllar. Dentro de los trabajos también se atendieron reportes de alumbrado público, con la reparación de líneas eléctricas dañadas y el restablecimiento de 50 luminarias LED en el bulevar San Pedro, ubicado en la Zona Industrial Ferropuertos. Como parte de la estrategia de embellecimiento urbano, el programa antigraffiti retiró pintas en muros y puentes, además de realizar encalado en bardas a lo largo de la carretera a Mieleras.

El director subrayó que estas acciones tienen como fin mantener en óptimas condiciones las principales vialidades y corredores industriales de la ciudad, por donde transitan diariamente trabajadores, transportistas y visitantes.