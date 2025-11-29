Proponen ‘Observatorios Ciudadanos del Agua’ en la nueva Ley Hídrica

La iniciativa de Ley General de Aguas, presentada por senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, propone la creación de una figura clave para combatir la crisis hídrica y la falta de transparencia: los Observatorios Ciudadanos del Agua.

Estos organismos están concebidos como mecanismos de participación ciudadana enfocados en la toma de decisiones, la elaboración de políticas públicas y, de manera crucial, en la fiscalización, inspección y vigilancia del sector hídrico.

La propuesta surge en un contexto de urgencia, ya que México enfrenta un escenario hídrico grave, donde 114 de 653 acuíferos están sobreexplotados.

En el caso de Saltillo, los acuíferos de donde se extrae el agua para consumo público también están sobreexplotados, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua.

COAHUILA TENDRÍA UN CONSEJO CIUDADANO

Para garantizar su autonomía e independencia, no podrán formar parte de estos Observatorios funcionarios de las dependencias gubernamentales prestadoras de los servicios de agua y saneamiento, ni personas ciudadanas que presenten conflictos de interés con la constitución y participación en los mismos.

Los Observatorios deberán realizar al menos una asamblea cada seis meses.

FUNCIONES

Los Observatorios Ciudadanos del Agua, que serán de carácter autónomo y de participación ciudadana, buscan garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo del recurso.

De acuerdo con la iniciativa presentada, entre sus funciones principales está la fiscalización y vigilancia, ya que tendrán la función de participar, colaborar y promover, en conjunto con las autoridades, ejercicios de inspección y vigilancia para salvaguardar el equilibrio ecológico, la protección al medio ambiente y el derecho humano al agua y saneamiento.

Así como la documentación de infracciones. Podrán participar como testigos sociales en los procesos de contratación de obra pública.

“Podrán visitar, con el fin de elaborar reportes de afectaciones ambientales, aquellos eventos que representen un riesgo hídrico para la población, y tendrán la facultad de solicitar ejercicios de auditoría pública y sus resultados”, se indica en el documento presentado en el Senado.