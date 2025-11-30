Continúan en Saltillo los descuentos fiscales y pagos accesibles para contribuyentes con adeudo

El Gobierno Municipal de Saltillo continúa invitando a la ciudadanía a ponerse al corriente con sus pagos de impuestos y servicios, gracias a los estímulos fiscales vigentes que permiten saldar adeudos con recargos mínimos de solo 1 peso por año. Esta iniciativa, aprobada previamente por el Cabildo, busca facilitar el cumplimiento de los contribuyentes con sus obligaciones fiscales y promover una mayor participación ciudadana en el sostenimiento de los servicios públicos, con fecha límite del 16 de diciembre.

Los contribuyentes podrán beneficiarse de este estímulo no solo en el Impuesto Predial, sino también en otros rubros como el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, el Impuesto Sobre Espectáculos, así como el Impuesto sobre Ejercicio de Actividades Mercantiles, Recolección de Basura, Mercados y Servicios de Tránsito. Además, las sanciones administrativas y fiscales por conceptos como la expedición de licencias para anuncios publicitarios, así como las sanciones por ocupación de vías públicas, también se benefician de esta medida.