Continúan en Saltillo los descuentos fiscales y pagos accesibles para contribuyentes con adeudo
El Gobierno de Saltillo habilitó diversos puntos de pago para que los contribuyentes salden sus adeudos fiscales con recargos de 1 peso por año, en el marco de un programa de estímulos fiscales aprobado por el Cabildo
El Gobierno Municipal de Saltillo continúa invitando a la ciudadanía a ponerse al corriente con sus pagos de impuestos y servicios, gracias a los estímulos fiscales vigentes que permiten saldar adeudos con recargos mínimos de solo 1 peso por año. Esta iniciativa, aprobada previamente por el Cabildo, busca facilitar el cumplimiento de los contribuyentes con sus obligaciones fiscales y promover una mayor participación ciudadana en el sostenimiento de los servicios públicos, con fecha límite del 16 de diciembre.
Los contribuyentes podrán beneficiarse de este estímulo no solo en el Impuesto Predial, sino también en otros rubros como el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, el Impuesto Sobre Espectáculos, así como el Impuesto sobre Ejercicio de Actividades Mercantiles, Recolección de Basura, Mercados y Servicios de Tránsito. Además, las sanciones administrativas y fiscales por conceptos como la expedición de licencias para anuncios publicitarios, así como las sanciones por ocupación de vías públicas, también se benefician de esta medida.
El Gobierno Municipal detalló que, además de los recargos de 1 peso por año, existe un descuento del 75 por ciento en los recargos generados por conceptos relacionados con establecimientos que expenden bebidas alcohólicas.
Para facilitar el proceso, se han habilitado múltiples puntos de pago en Saltillo, que incluyen la Presidencia Municipal, la Unidad Administrativa de Desarrollo Urbano, el Mercado Juárez, la Central de Autobuses y diversos Soriana en la ciudad. Los horarios de atención varían según la ubicación, pero en general se podrá acudir de lunes a sábado en horarios amplios, con el objetivo de ofrecer flexibilidad a los contribuyentes.
Esta estrategia busca no solo regularizar los pagos atrasados, sino también incentivar la participación activa de la ciudadanía en el fortalecimiento de las finanzas municipales, asegurando que los servicios públicos continúen brindándose de manera eficiente y sostenida.