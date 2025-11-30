Ruta Recreativa promueve la salud de familias saltillenses

Saltillo
/ 30 noviembre 2025
    Ruta Recreativa promueve la salud de familias saltillenses
    Niños y adultos disfrutaron de actividades deportivas y recreativas sobre el bulevar Venustiano Carranza. FOTO: CORTESÍA

Activación física, prevención y convivencia marcaron la jornada dominical que reunió a cientos de personas en el circuito

Los servicios de salud preventiva se convirtieron en el eje de la jornada dominical de la Ruta Recreativa, donde cientos de asistentes aprovecharon detecciones de diabetes e hipertensión, vacunación contra la influenza y atención para mascotas brindadas por dependencias municipales y organismos colaboradores.

El módulo de la Dirección de Salud Pública Municipal registró una alta afluencia por ofrecer estudios gratuitos y acciones como la aplicación de vacunas antirrábicas y desparasitación para animales de compañía. A estas tareas se sumaron el Gobierno del Estado de Coahuila y el Club de Leones, que ampliaron la oferta de servicios en beneficio de los paseantes.

Además de la atención sanitaria, los participantes recorrieron el circuito caminando, trotando, en bicicleta o patines, muchos acompañados de sus familias y mascotas. La dinámica se desarrolló en uno de los últimos domingos de la edición 2025 del programa, que de forma habitual congrega a personas de todas las edades.

$!Módulos de salud ofrecieron detecciones y vacunación gratuita a los asistentes.
Módulos de salud ofrecieron detecciones y vacunación gratuita a los asistentes. FOTO: CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana participó con actividades de proximidad social, destinadas a fortalecer la confianza con la ciudadanía y apoyar acciones de prevención de conductas ilícitas durante el paseo.

La Ruta Recreativa, que cada domingo cierra un tramo del bulevar Venustiano Carranza de 7:00 a 12:00 horas, se ha consolidado como un espacio para promover la activación física y el uso seguro del espacio público.

Desde su implementación hace más de una década, se ha convertido en uno de los puntos de encuentro comunitarios más concurridos de Saltillo, integrando actividades deportivas, culturales y de salud.

Temas


Mascotas
Ruta Recreativa
Salud

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Secretaría de Salud
Gobierno de Coahuila

