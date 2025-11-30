Ruta Recreativa promueve la salud de familias saltillenses

Los servicios de salud preventiva se convirtieron en el eje de la jornada dominical de la Ruta Recreativa, donde cientos de asistentes aprovecharon detecciones de diabetes e hipertensión, vacunación contra la influenza y atención para mascotas brindadas por dependencias municipales y organismos colaboradores.

El módulo de la Dirección de Salud Pública Municipal registró una alta afluencia por ofrecer estudios gratuitos y acciones como la aplicación de vacunas antirrábicas y desparasitación para animales de compañía. A estas tareas se sumaron el Gobierno del Estado de Coahuila y el Club de Leones, que ampliaron la oferta de servicios en beneficio de los paseantes.

Además de la atención sanitaria, los participantes recorrieron el circuito caminando, trotando, en bicicleta o patines, muchos acompañados de sus familias y mascotas. La dinámica se desarrolló en uno de los últimos domingos de la edición 2025 del programa, que de forma habitual congrega a personas de todas las edades.