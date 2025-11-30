Saltillo tendrá jornada de esterilización y vacunación a bajo costo

Saltillo
/ 30 noviembre 2025
    Saltillo tendrá jornada de esterilización y vacunación a bajo costo
    Los servicios estarán a cargo de Juro Veterinaria, bajo supervisión profesional. FOTO: OMAR SAUCEDO/ VANGUARDIA

Este 14 de diciembre, de 9:00 a 16:00 horas en El Chapulín, Corazón Patitas aplicará triple felina, quíntuple, bordetella, giardia, rabia y esterilizaciones

Corazón Patitas informó que el próximo 14 de diciembre llevará a cabo una jornada de salud para perros y gatos en el Parque Ecológico El Chapulín en Saltillo, de 9:00 a 16:00 horas.

La organización recordó que la esterilización es una medida clave para el bienestar animal, pues disminuye enfermedades y ayuda a controlar la sobrepoblación. En campañas anteriores, el colectivo ha enfatizado que “esterilizar a los animales no es un lujo, es una medida de salud y bienestar que también ayuda a reducir el abandono”.

Los servicios serán a bajo costo e incluyen esterilización, vacunación y desparasitación. Los precios publicados son:
Triple felina: 190 pesos
Quíntuple: 195 pesos
Bordetella: 150 pesos
Giardia: 215 pesos
Rabia: gratuita

Además, la asociación explicó los requisitos para esterilización: mascotas a partir de cuatro meses, ayuno de agua y comida, no estar en celo ni preñadas, presentarse sanas y limpias (libres de pulgas y garrapata) y no recién bañadas.

La jornada será atendida por Juro Veterinaria y estará bajo la responsabilidad del médico veterinario Juan Jesús Juárez, cuya cédula profesional es 11473058, según confirmó la organización.

Corazón Patitas también invitó a la ciudadanía a apadrinar a un callejerito, cubriendo alguno de los servicios para apoyar a animales sin familia. En palabras de la asociación, la esterilización “es parte esencial de la tenencia responsable y del control humanitario”.

Las citas pueden agendarse vía WhatsApp al 844-334-3287, mencionó el colectivo, que reiteró que estas acciones buscan disminuir el abandono y promover el cuidado responsable mediante prevención y participación comunitaria.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

