Saltillo y Torreón registran alzas en pobreza laboral en el segundo trimestre de 2025: Inegi

La pobreza laboral mostró un incremento significativo en varios municipios del norte del país durante el segundo trimestre de 2025, y Coahuila fue una de las entidades con mayores variaciones, de acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los datos colocan a Saltillo y Torreón dentro de las ciudades con el repunte más marcado en personas cuyo ingreso laboral no alcanza para adquirir la canasta alimentaria.

En el caso de Saltillo, el aumento fue de 4.5 puntos porcentuales, la variación más alta registrada entre las ciudades evaluadas. El resultado indica que un mayor número de trabajadores vio reducido su poder adquisitivo durante los meses analizados, lo que limita la posibilidad de cubrir necesidades básicas del hogar.

En Torreón, el incremento fue de 1.3 puntos porcentuales, lo que también refleja presiones económicas para miles de familias. El Inegi señala que este comportamiento forma parte de una tendencia nacional vinculada a la desaceleración económica y a un mercado laboral debilitado, factores que repercuten directamente en el ingreso disponible.

Los incrementos registrados en ambas ciudades coahuilenses forman parte de un análisis que incluyó a 39 zonas urbanas del país. En total, 17 ciudades registraron repuntes en pobreza laboral, mientras que a nivel nacional la cifra pasó de 35.1 por ciento a 34.3 por ciento, lo que equivale a que 44.9 millones de personas en México no pueden adquirir la canasta alimentaria con el salario que perciben.

La medición del Inegi toma como referencia el ingreso obtenido por el trabajo frente al costo de la canasta alimentaria. Cuando el salario no es suficiente para cubrir esos productos básicos, el hogar entra en condición de pobreza laboral.

Otras ciudades del país también reportaron incrementos, como Toluca, con 3.7 puntos porcentuales; Ciudad Juárez, con 3.2; Durango, con 1.9; así como Campeche, Morelia y Guadalajara, con aumentos de 1.1. No obstante, el caso de Saltillo sobresale por su magnitud dentro de la medición correspondiente al segundo trimestre de 2025.

El Inegi atribuye este comportamiento, en términos generales, al menor dinamismo en sectores productivos y a interrupciones en actividades locales vinculadas al comercio y los servicios. Aunque el informe no desglosa causas específicas por municipio, el organismo advierte que la pérdida de ingresos en un periodo breve puede empujar a una mayor proporción de la población hacia situaciones de vulnerabilidad.

La información muestra que la tendencia se replica principalmente en ciudades con alta participación en actividades industriales, comerciales o de servicios, sectores que durante el periodo analizado enfrentaron fluctuaciones en su ritmo de actividad.

El reporte del Inegi evidencia que, para Coahuila, el reto principal será contener el deterioro del ingreso laboral, pues tanto Saltillo como Torreón figuran entre las ciudades donde las familias vieron reducida su capacidad económica frente al costo de la canasta alimentaria.

(Con información de El Universal)