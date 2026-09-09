Torreón: reportan saldo blanco en juegos mecánicos de la Feria tras revisiones diarias

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón: reportan saldo blanco en juegos mecánicos de la Feria tras revisiones diarias
    Cuatro de las atracciones de mayor altura reciben inspecciones más detalladas debido a sus características y complejidad, según la dependencia. SANDRA GÓMEZ

Protección Civil supervisa 32 atracciones y más de 80 puestos de comida; cualquier falla pendiente debe corregirse antes de iniciar operaciones

TORREÓN, COAH.- Los primeros días de actividades de la Feria de Torreón transcurrieron con saldo blanco en el área de juegos mecánicos, de acuerdo con Jorge Luis Juárez Llanas, titular de Protección Civil y Bomberos, quien informó que los 32 equipos instalados son sometidos a revisiones diarias.

Elementos de la corporación permanecen en el recinto de las 18:00 a las 03:00 horas para realizar supervisiones durante la operación de las atracciones. Además, cuatro juegos de gran altura reciben revisiones más minuciosas debido a sus características y complejidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/reconocen-a-mas-de-500-trabajadores-de-la-ola-con-festejo-en-la-feria-de-torreon-KK23382118

El protocolo contempla chequeos durante la noche y la madrugada, cuyos resultados quedan asentados en bitácoras. Si se registra alguna observación, esta debe ser atendida antes de que la atracción vuelva a operar durante la jornada siguiente.

Juárez Llanas explicó que, cuando se detecta una falla que no puede corregirse de manera inmediata, el juego es clausurado temporalmente y permanece fuera de servicio hasta que se realicen las reparaciones correspondientes.

$!Protección Civil informó que los 32 juegos mecánicos instalados en la Feria de Torreón son sometidos a revisiones diarias durante la temporada.
Protección Civil informó que los 32 juegos mecánicos instalados en la Feria de Torreón son sometidos a revisiones diarias durante la temporada. SANDRA GÓMEZ

“Afortunadamente no hemos tenido algo relevante”, señaló el funcionario, quien indicó que las labores preventivas se mantendrán durante el desarrollo de la Feria de Torreón.

Las inspecciones también abarcan los más de 80 puestos de alimentos instalados en el recinto, donde Protección Civil revisa de manera constante las conexiones de gas y electricidad para detectar posibles riesgos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
operativos
Ferias

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional

Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional
La salutogénesis, concepto desarrollado por Aaron Antonovsky en los años 70, se enfoca en generar condiciones favorables para la salud y el bienestar integral.

Ciudades que sanan. El diseño desde la salutogénesis urbana.
true

Prevén que AHMSA pase a propiedad del gobierno federal
Emma requiere muchas cosas, pero un tanque de gas le ayudaría para dejar de utilizar leña al preparar sus alimentos.

Falleció su hija y abuelita de Saltillo se quedó sola con sus nietos; piden ayuda para mejorar su situación
Este caso se suma a otro robo registrado recientemente en la Zona Centro, donde fueron sustraídos casi 30 mil pesos de una camioneta Dodge Ram.

Roban dinero de camionetas estacionadas en el Centro de Saltillo; suman dos casos y casi 50 mil pesos sustraídos
De las pirámides mayas de Mayapán a la Plaza de Armas de Saltillo: la Final de la Copa del Mundo ha convertido la historia en parte del escenario.

Mayapán, París, el Zócalo y ahora Saltillo: las sedes de la Final de Tiro con Arco
La ceremonia religiosa comenzó a las 13:00 horas en la Catedral de Oslo y estuvo encabezada por el obispo presidente de la Iglesia de Noruega, Olav Fykse Tveit, con la participación de la obispa de Oslo, Sunniva Gylver.

Noruega despide al rey Harald V en un funeral de Estado marcado por la emoción y la presencia de la realeza europea y dignatarios
En respuesta, un portavoz del Pentágono declaró que un dron submarino había sufrido una avería hacía más de un día.

Irán afirma haber capturado un dron submarino estadounidense en el estrecho de Ormuz