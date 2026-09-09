Torreón: reportan saldo blanco en juegos mecánicos de la Feria tras revisiones diarias
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Protección Civil supervisa 32 atracciones y más de 80 puestos de comida; cualquier falla pendiente debe corregirse antes de iniciar operaciones
TORREÓN, COAH.- Los primeros días de actividades de la Feria de Torreón transcurrieron con saldo blanco en el área de juegos mecánicos, de acuerdo con Jorge Luis Juárez Llanas, titular de Protección Civil y Bomberos, quien informó que los 32 equipos instalados son sometidos a revisiones diarias.
Elementos de la corporación permanecen en el recinto de las 18:00 a las 03:00 horas para realizar supervisiones durante la operación de las atracciones. Además, cuatro juegos de gran altura reciben revisiones más minuciosas debido a sus características y complejidad.
El protocolo contempla chequeos durante la noche y la madrugada, cuyos resultados quedan asentados en bitácoras. Si se registra alguna observación, esta debe ser atendida antes de que la atracción vuelva a operar durante la jornada siguiente.
Juárez Llanas explicó que, cuando se detecta una falla que no puede corregirse de manera inmediata, el juego es clausurado temporalmente y permanece fuera de servicio hasta que se realicen las reparaciones correspondientes.
“Afortunadamente no hemos tenido algo relevante”, señaló el funcionario, quien indicó que las labores preventivas se mantendrán durante el desarrollo de la Feria de Torreón.
Las inspecciones también abarcan los más de 80 puestos de alimentos instalados en el recinto, donde Protección Civil revisa de manera constante las conexiones de gas y electricidad para detectar posibles riesgos.