Reconocen a más de 500 trabajadores de ‘La Ola’ con festejo en la Feria de Torreón
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Más de 150 trabajadores disfrutaron de una tarde de convivencia y atracciones como reconocimiento a su esfuerzo diario por mantener limpia la ciudad
TORREÓN, COAH.- Con el propósito de reconocer el esfuerzo diario de quienes se encargan de mantener limpia la ciudad, más de 150 integrantes del equipo “La Ola” disfrutaron de una tarde de recreación en la Feria de Torreón, como parte de un festejo que se ha convertido en una tradición para agradecer su dedicación.
El titular de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar, destacó que esta actividad busca reconocer la labor que realizan diariamente los trabajadores en las vialidades del municipio. Durante la jornada, el personal disfrutó de las atracciones mecánicas y de una cena ofrecida en Pollos Íñigo, con el respaldo de A Pollos DIF.
El funcionario recordó que este festejo comenzó en 2023 como una sorpresa para los trabajadores, quienes fueron convocados con el argumento de que acudirían al lugar para realizar labores de limpieza. Sin embargo, al llegar descubrieron que el verdadero motivo era brindarles un espacio de diversión, convivencia y reconocimiento.
Villarreal Cuéllar explicó que las actividades continuarán durante miércoles y jueves, con el objetivo de integrar a más de 500 trabajadores de “La Ola”. En el festejo participan empleados de cuadrillas y puntos fijos correspondientes a los tres turnos operativos, además de personal de Espacios Públicos, área conocida popularmente como Parques y Jardines.
“Quienes laboran incansablemente por una ciudad limpia también necesitan espacios de esparcimiento y recreación. Esta visita ya representa una entrañable tradición que nos llena de entusiasmo y funge como un sincero agradecimiento a su entrega”, señaló Villarreal Cuéllar.