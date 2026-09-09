Reconocen a más de 500 trabajadores de ‘La Ola’ con festejo en la Feria de Torreón

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    Reconocen a más de 500 trabajadores de ‘La Ola’ con festejo en la Feria de Torreón
    Más de 150 integrantes de “La Ola” disfrutaron de una tarde de convivencia en la Feria de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Más de 150 trabajadores disfrutaron de una tarde de convivencia y atracciones como reconocimiento a su esfuerzo diario por mantener limpia la ciudad

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de reconocer el esfuerzo diario de quienes se encargan de mantener limpia la ciudad, más de 150 integrantes del equipo “La Ola” disfrutaron de una tarde de recreación en la Feria de Torreón, como parte de un festejo que se ha convertido en una tradición para agradecer su dedicación.

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$!El festejo busca reconocer la labor diaria de quienes trabajan en la limpieza de las calles de Torreón.
El festejo busca reconocer la labor diaria de quienes trabajan en la limpieza de las calles de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El titular de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar, destacó que esta actividad busca reconocer la labor que realizan diariamente los trabajadores en las vialidades del municipio. Durante la jornada, el personal disfrutó de las atracciones mecánicas y de una cena ofrecida en Pollos Íñigo, con el respaldo de A Pollos DIF.

$!Las actividades se extenderán durante miércoles y jueves para incluir a más de 500 trabajadores.
Las actividades se extenderán durante miércoles y jueves para incluir a más de 500 trabajadores. SANDRA GÓMEZ

El funcionario recordó que este festejo comenzó en 2023 como una sorpresa para los trabajadores, quienes fueron convocados con el argumento de que acudirían al lugar para realizar labores de limpieza. Sin embargo, al llegar descubrieron que el verdadero motivo era brindarles un espacio de diversión, convivencia y reconocimiento.

Villarreal Cuéllar explicó que las actividades continuarán durante miércoles y jueves, con el objetivo de integrar a más de 500 trabajadores de “La Ola”. En el festejo participan empleados de cuadrillas y puntos fijos correspondientes a los tres turnos operativos, además de personal de Espacios Públicos, área conocida popularmente como Parques y Jardines.

$!El festejo se realiza desde 2023 como una forma de agradecer la dedicación de los trabajadores municipales.
El festejo se realiza desde 2023 como una forma de agradecer la dedicación de los trabajadores municipales. SANDRA GÓMEZ

“Quienes laboran incansablemente por una ciudad limpia también necesitan espacios de esparcimiento y recreación. Esta visita ya representa una entrañable tradición que nos llena de entusiasmo y funge como un sincero agradecimiento a su entrega”, señaló Villarreal Cuéllar.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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