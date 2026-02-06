Torreón: Retiran 350 toneladas de basura y eliminan tiradero clandestino en La Amistad

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar el libre tránsito, mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad vial, la Dirección de Servicios Públicos Municipales realizó un operativo de limpieza profunda en la colonia La Amistad, donde fueron retiradas alrededor de 350 toneladas de basura y escombro acumulados en un tiradero clandestino.

Las labores se concentraron principalmente en el cruce de Paseo de la Amistad y la calzada Piedras Negras, puntos donde la acumulación de desechos ya obstruía el paso de peatones y automovilistas, representando un riesgo para la movilidad y la salud pública.

Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos Municipales, informó que para liberar estas vialidades fue necesario el despliegue de maquinaria pesada, incluyendo una retroexcavadora, además del trabajo de cuadrillas de barrido manual.

“Estas acciones permiten que la zona recupere su funcionalidad y seguridad para quienes transitan diariamente por ahí”, señaló el funcionario.