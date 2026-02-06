Torreón: Retiran 350 toneladas de basura y eliminan tiradero clandestino en La Amistad
Servicios Públicos Municipales eliminó un tiradero clandestino que obstruía el paso peatonal y vehicular en el norte de Torreón
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar el libre tránsito, mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad vial, la Dirección de Servicios Públicos Municipales realizó un operativo de limpieza profunda en la colonia La Amistad, donde fueron retiradas alrededor de 350 toneladas de basura y escombro acumulados en un tiradero clandestino.
Las labores se concentraron principalmente en el cruce de Paseo de la Amistad y la calzada Piedras Negras, puntos donde la acumulación de desechos ya obstruía el paso de peatones y automovilistas, representando un riesgo para la movilidad y la salud pública.
Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos Municipales, informó que para liberar estas vialidades fue necesario el despliegue de maquinaria pesada, incluyendo una retroexcavadora, además del trabajo de cuadrillas de barrido manual.
“Estas acciones permiten que la zona recupere su funcionalidad y seguridad para quienes transitan diariamente por ahí”, señaló el funcionario.
Villarreal Cuéllar destacó que este sector de la ciudad ha registrado un crecimiento constante en materia habitacional e industrial con la llegada de nuevas empresas, por lo que mantener las vialidades limpias y despejadas es una prioridad para garantizar una movilidad eficiente y una imagen urbana digna de Torreón.
Asimismo, hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para evitar arrojar basura en terrenos baldíos y espacios públicos, así como a denunciar las descargas clandestinas de desechos.
“Al denunciar estas prácticas nos ayudan a prevenir focos de infección y a mantener la buena imagen de la ciudad”, subrayó.
El director agregó que estas acciones forman parte de los objetivos de la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, orientados a contar con espacios limpios, seguros y dignos que favorezcan el sano esparcimiento de las familias, la salud pública y la seguridad vial.