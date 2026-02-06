Jinetes de México y Texas refuerzan lazos con Cabalgata ‘La Grande’

Piedras Negras
/ 6 febrero 2026
    Jinetes de México y Texas refuerzan lazos con Cabalgata ‘La Grande’
    La Cabalgata Internacional “La Grande”, un evento que simboliza la hermandad entre México y Estados Unidos. FOTO: VANGUARDIA/Josué Rodríguez

La tradición ecuestre reafirma la historia compartida y la hermandad entre ciudades hermanas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con un mensaje de unidad y amistad binacional, este viernes se llevó a cabo la salida oficial de la Cabalgata Internacional “La Grande” en las inmediaciones del Puente Internacional Número Dos, evento que simboliza los lazos históricos, culturales y sociales entre México y Estados Unidos.

La ceremonia reunió a autoridades de Piedras Negras, Eagle Pass y San Antonio, Texas, así como a decenas de jinetes provenientes de ambos lados de la frontera, quienes dieron inicio a este recorrido que celebra las tradiciones ecuestres y la identidad compartida de las comunidades fronterizas.

Durante su mensaje, el mayor de Eagle Pass, Aarón Valdés, agradeció la participación de los cabalgantes de México y Texas, a quienes llamó amigos, y destacó que la cabalgata representa valores fundamentales como la unión, el respeto mutuo y la historia compartida entre ambas naciones.

Por su parte, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, subrayó que la Cabalgata Internacional “La Grande” refleja el profundo sentido de comunidad y amistad entre ciudades hermanas, en un contexto internacional marcado por la polarización y los discursos de confrontación.

$!Participantes de ambos lados de la frontera se sumaron a la tradicional cabalgata binacional
Participantes de ambos lados de la frontera se sumaron a la tradicional cabalgata binacional FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

El edil enfatizó que frente a visiones excluyentes deben prevalecer la concordia, el consenso, el diálogo y el respeto entre pueblos que históricamente han caminado juntos, reafirmando la vocación de Piedras Negras como una ciudad de puertas abiertas.

En representación del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se hizo entrega de una montura al organizador del Rodeo de San Antonio, como gesto simbólico de amistad y cooperación entre las comunidades participantes.

Luis Martínez, organizador de la Cabalgata Internacional “La Grande” y del Rodeo de San Antonio, agradeció el respaldo de las autoridades de Eagle Pass y Piedras Negras, destacando la coordinación binacional que permitió la realización del evento.

$!Alcaldes de Piedras Negras y Eagle Pass coincidieron en la importancia del respeto y la concordia.
Alcaldes de Piedras Negras y Eagle Pass coincidieron en la importancia del respeto y la concordia. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

Finalmente, la cónsul de México en Eagle Pass, Texas, Vivian Juárez Obregón, resaltó que este tipo de celebraciones fortalecen no solo los vínculos entre autoridades locales, sino también la colaboración con instancias federales, que hicieron posible el cierre temporal del Puente Internacional Número Dos para el desarrollo de la cabalgata.

Con ello, la Cabalgata Internacional “La Grande” se consolida como una tradición que reafirma que la frontera es un punto de encuentro, convivencia y amistad entre México y Estados Unidos.

Temas


Internacional
Tradiciones
Cabalgatas

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

