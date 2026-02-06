Jinetes de México y Texas refuerzan lazos con Cabalgata ‘La Grande’

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con un mensaje de unidad y amistad binacional, este viernes se llevó a cabo la salida oficial de la Cabalgata Internacional “La Grande” en las inmediaciones del Puente Internacional Número Dos, evento que simboliza los lazos históricos, culturales y sociales entre México y Estados Unidos.

La ceremonia reunió a autoridades de Piedras Negras, Eagle Pass y San Antonio, Texas, así como a decenas de jinetes provenientes de ambos lados de la frontera, quienes dieron inicio a este recorrido que celebra las tradiciones ecuestres y la identidad compartida de las comunidades fronterizas.

Durante su mensaje, el mayor de Eagle Pass, Aarón Valdés, agradeció la participación de los cabalgantes de México y Texas, a quienes llamó amigos, y destacó que la cabalgata representa valores fundamentales como la unión, el respeto mutuo y la historia compartida entre ambas naciones.

Por su parte, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, subrayó que la Cabalgata Internacional “La Grande” refleja el profundo sentido de comunidad y amistad entre ciudades hermanas, en un contexto internacional marcado por la polarización y los discursos de confrontación.