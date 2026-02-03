Torreón: Retiran más de 300 toneladas de cacharros en colonias del poniente

Torreón
/ 3 febrero 2026
    Torreón: Retiran más de 300 toneladas de cacharros en colonias del poniente
    Personal municipal realizó limpieza profunda en calles, lotes y áreas comunes de ambas colonias. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La Ruta del Descacharre permitió eliminar materiales en desuso y prevenir riesgos sanitarios

TORREÓN, COAH.- Como parte de la estrategia integral para mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de vida de la población, la Dirección General de Servicios Públicos llevó a cabo una mega brigada de limpieza y mantenimiento en las colonias Villa Zaragoza y Monterreal, donde se retiraron más de mil 100 toneladas de basura y escombro.

El titular de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que en Villa Zaragoza se intervinieron 50 espacios considerados focos de infección; 35 de ellos mediante barrido manual y 15 con el apoyo de maquinaria pesada, específicamente una retroexcavadora.

De manera paralela, se realizaron intensas jornadas de poda y desmalezado en áreas recreativas y vialidades de ambas colonias, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y prevenir riesgos sanitarios.

Como complemento a estas acciones, se activó la Ruta del Descacharre, a través de la cual se recolectaron más de 300 toneladas de materiales en desuso, como madera, plástico, vidrio, fierro y electrodomésticos, eliminando posibles criaderos de fauna nociva en los hogares.

$!Retroexcavadoras apoyaron la remoción de escombro en zonas de difícil acceso.
Retroexcavadoras apoyaron la remoción de escombro en zonas de difícil acceso. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Asimismo, el área de Alumbrado Público realizó trabajos de rehabilitación y reparación de luminarias para reforzar la seguridad de las familias que habitan en estos sectores.

Villarreal Cuéllar detalló que en total se concretaron 76 acciones de limpieza, mantenimiento y jardinería, resultado de una semana de labores ininterrumpidas por parte de las distintas áreas de Servicios Públicos, en el marco del programa municipal “El Alcalde y su Equipo en tu Colonia Hacemos Más”.

Finalmente, el funcionario reiteró que estas brigadas impulsadas por el alcalde Román Alberto Cepeda González tienen como objetivo dignificar los espacios públicos y atender de manera directa las solicitudes de la ciudadanía en materia de servicios municipales.

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Aunque me licencié en Lengua y Literatura Española por la Normal Superior, y viví breves periodos en el campo educativo, la vida me llevó al periodismo, donde a lo largo de 26 años, todos en VANGUARDIA, recorrí casi todas las áreas y casi todos los puestos. Tengo particular interés en la política sin políticos, los comics, el cine, de preferencia el western, el futbol y las historias que nos hagan entender lo que somos. Fui editor fundador de El Guardián, editor en jefe de Extremo y actualmente editor de Mi Ciudad. ¿Algo que no me guste?, recargar en otros la culpa por lo que me falta.

