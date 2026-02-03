Torreón: Retiran más de 300 toneladas de cacharros en colonias del poniente

TORREÓN, COAH.- Como parte de la estrategia integral para mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de vida de la población, la Dirección General de Servicios Públicos llevó a cabo una mega brigada de limpieza y mantenimiento en las colonias Villa Zaragoza y Monterreal, donde se retiraron más de mil 100 toneladas de basura y escombro.

El titular de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que en Villa Zaragoza se intervinieron 50 espacios considerados focos de infección; 35 de ellos mediante barrido manual y 15 con el apoyo de maquinaria pesada, específicamente una retroexcavadora.

De manera paralela, se realizaron intensas jornadas de poda y desmalezado en áreas recreativas y vialidades de ambas colonias, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y prevenir riesgos sanitarios.

Como complemento a estas acciones, se activó la Ruta del Descacharre, a través de la cual se recolectaron más de 300 toneladas de materiales en desuso, como madera, plástico, vidrio, fierro y electrodomésticos, eliminando posibles criaderos de fauna nociva en los hogares.