Torreón: Román Cepeda ofrece transparencia y colaboración total en investigación por muerte del joven Cris Pérez

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Alberto Cepeda se mostró disponible para aportar cualquier información que ayude a esclarecer la muerte del joven Cris Hernán Pérez Rentería, cuyas líneas de investigación apuntan a presuntos abusos del personal del Tribunal de Justicia Municipal.

Cepeda enfatizó su compromiso con la transparencia y reiteró que la administración municipal no tolerará actos fuera de la ley por parte de servidores públicos, garantizando que se colaborará plenamente con las autoridades encargadas del caso.

Manifestó que es la Fiscalía General del Estado (FGE) la que está a cargo de las investigaciones, sin que tenga contemplado, por el momento, separar del cargo a la directora del Centro de Justicia Municipal, Martha Rodríguez.

Expresó que cualquier decisión referente a cambios administrativos dependerá directamente de los resultados que arrojen las pesquisas y de los lineamientos legales correspondientes.

“La medida que se contempla es lo que arroje la investigación y hasta dónde llegue; no se va a proteger a nadie, pero no se puede adelantar nada todavía”, apuntó. El alcalde recalcó que el proceso será imparcial y que se actuará conforme a derecho, evitando emitir juicios anticipados.

Por parte de la administración se ha puesto a disposición de la FGE toda la información que se ha solicitado, para que la investigación se lleve a cabo conforme a la ley. Cepeda agregó que se mantiene una comunicación constante con las autoridades estatales para asegurar que todas las pruebas y testimonios necesarios sean proporcionados en tiempo y forma.

El edil lamentó que el hecho esté siendo aprovechado políticamente. Señaló que es vergonzoso utilizar un hecho lamentable solo para atraer reflectores y aparecer en medios, como —dijo— lo están haciendo políticos del partido Morena, cuando pertenecen a una ideología en la que alrededor de 40 alcaldes han sido asesinados y no hay un solo caso resuelto.

Asimismo, indicó que 50 candidatos han sido asesinados, junto con otros actores políticos. Sugirió que esos adversarios deberían preocuparse por lo que ocurre en su propio entorno.

El alcalde hizo un llamado a la prudencia y a mantener el respeto al dolor de las familias, exhortando a evitar la politización de sucesos trágicos en favor de intereses particulares.

Afirmó que Torreón es la tercera ciudad más segura del país entre las ciudades con más de 500 mil habitantes, lo cual —reconoció— no significa que no existan errores. Subrayó que, pese a los avances en materia de seguridad, es fundamental seguir fortaleciendo los protocolos de actuación y garantizar la rendición de cuentas para mantener la confianza ciudadana.

HAY TRES DETENIDOS

Por el momento, tres empleados municipales permanecen asegurados y bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado como parte de las investigaciones en curso para esclarecer lo sucedido.

Los empleados permanecerán bajo resguardo hasta que la FGE determine su situación jurídica, respetando en todo momento el debido proceso y evitando emitir juicios anticipados que puedan entorpecer las indagatorias.