Torreón se consolida como polo de turismo médico en el norte del país

Torreón
/ 29 octubre 2025
    Torreón se consolida como polo de turismo médico en el norte del país
    Guillermo Martínez destacó la importancia de posicionar a Torreón como destino médico y turístico. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La ciudad atrae a pacientes por su oferta hospitalaria de alta especialidad y tecnología avanzada, además de generar derrama económica en hoteles y restaurantes

TORREÓN, COAH.- Torreón se ha posicionado como un destino importante en el norte de México para la atención médica especializada, gracias a la presencia de hospitales de alta especialidad como el Hospital Ángeles y los hospitales de alta especialidad del ISSSTE y del IMSS.

El director de Turismo del municipio, Guillermo Martínez, dijo que la ciudad atrae a pacientes por la disponibilidad de médicos especialistas y la inversión que se ha hecho en tecnología médica avanzada.

Este turismo médico permite un ahorro de costes y acceder a la más alta calidad de los servicios de salud, médicos y hospitales.

El funcionario informó que la dirección a su cargo apostará por aumentar la difusión de los atractivos de la ciudad, así como reforzar el turismo médico que trae consigo una derrama económica en otros sectores como el hotelero y el restaurantero.

Puso énfasis en que La Laguna cuenta con hospitales de alta especialidad y de los más reconocidos del país, lo que hace que lleguen a consultas o a tratamientos pacientes que vienen de otras partes de la región y del país.

“Tenemos de los mejores hospitales y eso hace que la gente venga o traiga a sus enfermos para hospitalizarse en la ciudad, lo que genera también cuartos, noches de hotel y con ellos llega más gente a los restaurantes y también se aprovecha para visitar museos y puntos de interés”, subrayó.

Reiteró que el gran reto es vender los atractivos turísticos de Torreón, para lo cual se enfocarán en difundir los espacios para visitar “sobre todo saber vender la calidez y la calidad de vida”.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

