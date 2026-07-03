Torreón: Sindicato municipal confía en gestión de Riquelme para atender rezagos en Tesorería

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    Torreón: Sindicato municipal confía en gestión de Riquelme para atender rezagos en Tesorería
    Rosalba Rodríguez Silerio, secretaria general del sindicato, señaló que solicitarán una reunión con el alcalde para exponer las problemáticas que enfrenta la base trabajadora en materia de prestaciones. SANDRA GÓMEZ

Sindicato señala buena relación con el alcalde, pero advierte rezagos en Tesorería Municipal por demoras en prestaciones y pide intervención de Presidencia

TORREÓN, COAH.- Rosalba Rodríguez Silerio, secretaria general del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Torreón, expresó su optimismo ante el inicio del mandato de Miguel Ángel Riquelme Solís, al confiar en que el diálogo será la vía para solucionar los adeudos laborales.

La dirigente señaló que el gremio solicitará un encuentro inmediato con el alcalde para exponer la problemática que afecta a la base trabajadora.

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“La relación con el alcalde es positiva; estamos seguros de que habrá apertura para dialogar”, afirmó. No obstante, el punto crítico reside en la Tesorería Municipal, donde persisten demoras en la entrega de prestaciones. “Es un tema atorado que requiere la intervención directa de la Presidencia para que se tomen las decisiones correctas”.

Para la líder sindical, estas omisiones en los pagos no obedecen a razones operativas, sino a criterios personales del titular de Tesorería, a las que calificó como “caprichos” que contravienen el convenio laboral vigente.

Al concluir, Rodríguez Silerio reafirmó el compromiso del sindicato con la transparencia y el respaldo a las evaluaciones de desempeño, confiando en que, bajo el liderazgo de Riquelme —con quien ya ha colaborado anteriormente—, se logre destrabar el pago de estos derechos adquiridos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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