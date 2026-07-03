Torreón: Sindicato municipal confía en gestión de Riquelme para atender rezagos en Tesorería

La dirigente señaló que el gremio solicitará un encuentro inmediato con el alcalde para exponer la problemática que afecta a la base trabajadora.

TORREÓN, COAH.- Rosalba Rodríguez Silerio, secretaria general del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Torreón , expresó su optimismo ante el inicio del mandato de Miguel Ángel Riquelme Solís, al confiar en que el diálogo será la vía para solucionar los adeudos laborales.

“La relación con el alcalde es positiva; estamos seguros de que habrá apertura para dialogar”, afirmó. No obstante, el punto crítico reside en la Tesorería Municipal, donde persisten demoras en la entrega de prestaciones. “Es un tema atorado que requiere la intervención directa de la Presidencia para que se tomen las decisiones correctas”.

Para la líder sindical, estas omisiones en los pagos no obedecen a razones operativas, sino a criterios personales del titular de Tesorería, a las que calificó como “caprichos” que contravienen el convenio laboral vigente.

Al concluir, Rodríguez Silerio reafirmó el compromiso del sindicato con la transparencia y el respaldo a las evaluaciones de desempeño, confiando en que, bajo el liderazgo de Riquelme —con quien ya ha colaborado anteriormente—, se logre destrabar el pago de estos derechos adquiridos.