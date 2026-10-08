Torreón unifica criterios y capacitación a su personal para combatir con mayor firmeza el maltrato animal

Pablo Fernández Llamas, al frente de la dependencia, subrayó que el propósito central es dotar a los inspectores de herramientas metodológicas precisas.

TORREÓN, COAH.- Con la meta de cerrar cualquier margen de error legal en la protección de la fauna doméstica, el Gobierno Municipal de Torreón puso en marcha un programa intensivo de formación dirigido al equipo operativo de Control Canino. La estrategia, impulsada por la Dirección de Inspección y Verificación, busca perfeccionar el levantamiento de actas y garantizar que las denuncias ciudadanas tengan un seguimiento jurídico impecable.

Esto incluye saber detallar de forma rigurosa el entorno del animal, su estado físico, las evidencias de abandono y las circunstancias específicas del hallazgo, elementos clave para robustecer los expedientes administrativos.

“El correcto llenado de las actas permite contar con elementos que documenten las condiciones del animal al momento de la inspección, y brinda mayor certeza al procedimiento administrativo”, destacó el funcionario municipal.

Más allá de la visita inicial, la instrucción busca homologar los criterios de actuación y mejorar la sinergia entre las distintas áreas del Ayuntamiento. Con ello se pretende dar un seguimiento puntual a cada expediente hasta su resolución formal.

Esta medida se integra a los esfuerzos que la administración local mantiene de manera coordinada con rescatistas independientes y albergues de la región.

El fin último es consolidar un esquema de bienestar animal que abarque desde la prevención y la respuesta inmediata a los reportes hasta la aplicación estricta de las sanciones estipuladas en la ley.