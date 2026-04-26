Torreón: va Felipe González por el Distrito 10; oficializa su candidatura ante el IEC

El trámite fue realizado ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), donde el aspirante acudió acompañado por su suplente y compañero de fórmula, Héctor Estrada. Al evento también asistieron integrantes de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de familiares y simpatizantes que respaldaron la postulación.

TORREÓN, COAH.- En un acto que marca el arranque formal de su camino rumbo al Congreso del Estado , Felipe González Miranda se registró este domingo como candidato a diputado local por el Distrito 10, con cabecera en Torreón.

Tras entregar la documentación requerida, González Miranda destacó que su proyecto legislativo estará cimentado en la coordinación permanente con la ciudadanía y en el seguimiento puntual a las problemáticas que enfrentan los habitantes del distrito.

“Este proyecto busca mantener un vínculo directo con las y los ciudadanos del Distrito 10, a fin de conocer y dar seguimiento a sus principales necesidades”, señaló el candidato, al tiempo que agradeció el respaldo recibido a lo largo de su trayectoria política.

Por su parte, Héctor Estrada reafirmó su compromiso de sumar esfuerzos dentro de la fórmula para consolidar una propuesta de resultados concretos tanto para la zona urbana como para el área rural que comprende este distrito electoral.

Los integrantes de la fórmula informaron que, una vez que inicien los tiempos legales de campaña, desplegarán un trabajo de territorio que incluirá recorridos por colonias y comunidades, mesas de escucha para recoger planteamientos ciudadanos y un apego estricto a la normatividad electoral durante todo el proceso.

Con este registro, la fórmula priista se declaró lista para participar en la contienda, apostando por la cercanía con el electorado como principal herramienta para construir una agenda legislativa de atención y gestión.