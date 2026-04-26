Torreón: va Felipe González por el Distrito 10; oficializa su candidatura ante el IEC

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Torreón
/ 26 abril 2026
    Torreón: va Felipe González por el Distrito 10; oficializa su candidatura ante el IEC
    La fórmula del PRI adelantó que recorrerá colonias y comunidades para construir una agenda legislativa cercana a la ciudadanía. SANDRA GÓMEZ

Felipe González Miranda concretó este domingo su registro ante el IEC, arropado por la estructura priista

TORREÓN, COAH.- En un acto que marca el arranque formal de su camino rumbo al Congreso del Estado, Felipe González Miranda se registró este domingo como candidato a diputado local por el Distrito 10, con cabecera en Torreón.

El trámite fue realizado ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), donde el aspirante acudió acompañado por su suplente y compañero de fórmula, Héctor Estrada. Al evento también asistieron integrantes de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de familiares y simpatizantes que respaldaron la postulación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/formaliza-veronica-martinez-su-registro-ante-el-iec-por-el-distrito-09-de-torreon-NH20278599
$!Acompañado de Héctor Estrada, dirigentes priistas y simpatizantes, el aspirante aseguró estar listo para iniciar una campaña de territorio.
Acompañado de Héctor Estrada, dirigentes priistas y simpatizantes, el aspirante aseguró estar listo para iniciar una campaña de territorio. SANDRA GÓMEZ

Tras entregar la documentación requerida, González Miranda destacó que su proyecto legislativo estará cimentado en la coordinación permanente con la ciudadanía y en el seguimiento puntual a las problemáticas que enfrentan los habitantes del distrito.

“Este proyecto busca mantener un vínculo directo con las y los ciudadanos del Distrito 10, a fin de conocer y dar seguimiento a sus principales necesidades”, señaló el candidato, al tiempo que agradeció el respaldo recibido a lo largo de su trayectoria política.

Por su parte, Héctor Estrada reafirmó su compromiso de sumar esfuerzos dentro de la fórmula para consolidar una propuesta de resultados concretos tanto para la zona urbana como para el área rural que comprende este distrito electoral.

Los integrantes de la fórmula informaron que, una vez que inicien los tiempos legales de campaña, desplegarán un trabajo de territorio que incluirá recorridos por colonias y comunidades, mesas de escucha para recoger planteamientos ciudadanos y un apego estricto a la normatividad electoral durante todo el proceso.

Con este registro, la fórmula priista se declaró lista para participar en la contienda, apostando por la cercanía con el electorado como principal herramienta para construir una agenda legislativa de atención y gestión.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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