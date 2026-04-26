Formaliza Verónica Martínez su registro ante el IEC por el Distrito 09 de Torreón

TORREÓN, COAHUILA.– En un acto que congregó a la estructura de la Coalición Alianza Ciudadana por la Seguridad, Verónica Martínez García y su suplente, Lorena Safa Serrato, solicitaron formalmente su registro ante el Comité Distrital del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para contender por la diputación local del Distrito 09. Respaldadas por las siglas del PRI y la UDC, las aspirantes entregaron la documentación legal correspondiente ante la presidenta del comité, María Elena Calderón Castillo. El evento contó con el espaldarazo de la plana mayor del priismo, destacando la presencia de Carlos Robles, dirigente estatal del CDE, y Fernando Villarreal, líder del comité municipal en Torreón, además de exalcaldes y representantes de diversos sectores sociales.

Tras cumplir con el protocolo en las oficinas de la avenida Victoria, Martínez García expresó su gratitud por el apoyo recibido y subrayó que el proyecto que encabeza busca ser un puente directo con las necesidades de la población. “Estamos listas para una campaña de territorio, para escuchar y para proponer soluciones reales que mantengan a Coahuila en la ruta del desarrollo”, señalaron las candidatas. La plataforma legislativa de la coalición se centrará en blindar los avances en materia de seguridad y paz social, alineándose con las políticas públicas implementadas por la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Con la entrega de papelería en tiempo y forma, las candidatas quedan a la espera de la validación oficial para iniciar actividades proselitistas. Según lo estipulado por el órgano electoral: Inicio de campañas: 5 de mayo.Jornada electoral: 7 de junio. El evento concluyó con un ambiente de unidad, donde los liderazgos sociales y familiares de las aspirantes reafirmaron su compromiso de cara al proceso electoral que renovará el Congreso del Estado.

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