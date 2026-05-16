Torreón: vandalismo deja fuera bomba 92 y afecta abasto de agua

De acuerdo con el organismo operador, la falla provocará afectaciones en el suministro de agua potable en diversas colonias del oriente de la ciudad mientras se realizan los trabajos de reparación correspondientes.

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que la bomba 92 presentó un daño interno en el motor derivado del acto vandálico registrado el viernes, cuando personas cortaron y manipularon deliberadamente el cableado eléctrico del equipo.

El gerente general de SIMAS, Roberto Escalante González, explicó que el personal técnico logró reparar y reintegrar la bomba a la red de abastecimiento el mismo viernes; sin embargo, horas después el sistema volvió a detenerse.

“El equipo quedó resentido por el corto. La bomba estaba trabajando bien cuando se restableció, con sus protecciones funcionando correctamente en voltajes y amperajes, pero a las cuatro horas se aterrizó y se detuvo”, señaló.

El funcionario indicó que, tras revisar nuevamente el sistema, los técnicos detectaron daños en el aislamiento eléctrico del motor y en el cable sumergible, afectaciones relacionadas con el corto ocasionado por el vandalismo.

MANTIENEN ABASTECIMIENTO CON PIPAS

Ante la suspensión del servicio, el organismo implementó nuevamente un operativo de distribución de agua mediante pipas para abastecer a las colonias afectadas.

Entre los sectores que presentan afectaciones se encuentran Loma Real, San Ángel I, II y III, Rincón del Sol, La Joya, Veredas de la Joya, Sol de Oriente, Jardines del Sol, Ciudad Nazas, Villa Diamante, Las Puertas y El Castaño.

Escalante González lamentó que, pese a las reparaciones realizadas por el personal operativo, el equipo volviera a presentar daños derivados de una situación ajena al organismo operador.

Además, informó que SIMAS ya interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes por los actos vandálicos registrados en las instalaciones.

El organismo puso a disposición de la ciudadanía la línea de WhatsApp 870 171 41 97, el Call Center 871 690 95 95, el conmutador 871 749 17 00 y la página de Facebook SIMAS TORREÓN para reportar situaciones sospechosas en bombas y tanques de abastecimiento.