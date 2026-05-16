Torreón capacita a choferes para atender casos de violencia en transporte

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    Torreón capacita a choferes para atender casos de violencia en transporte
    El IMM informó que 330 operadores han participado este año en jornadas sobre detección, atención y prevención de situaciones de riesgo dentro de las unidades CORTESÍA

El IMM informó que 330 operadores han participado este año en jornadas sobre detección, atención y prevención de situaciones de riesgo dentro de las unidades

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la atención ante situaciones de violencia dentro del transporte público, el Instituto Municipal de la Mujer en Torreón (IMM) mantiene las capacitaciones dirigidas a operadores de unidades en la ciudad.

De acuerdo con el organismo, en lo que va de 2026 han participado 330 transportistas en las jornadas relacionadas con el “Protocolo de atención en situación de violencia en unidades de transporte público”.

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La directora del IMM, Amira Darwich García, explicó que estas acciones buscan brindar herramientas para que las y los operadores puedan identificar conductas de riesgo y actuar de manera oportuna ante posibles casos de violencia que involucren a usuarios.

La funcionaria señaló que las capacitaciones incluyen temas relacionados con mecanismos de atención, canalización y medidas de actuación ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas dentro de las unidades.

Además, indicó que también se trabaja en sensibilización y prevención, con el propósito de promover espacios más seguros y de convivencia respetuosa para quienes utilizan el transporte público.

Darwich García informó que, al concluir las jornadas, las y los operadores pueden realizarse pruebas antidoping como parte de los requisitos necesarios para agilizar la obtención del tarjetón correspondiente.

Estas acciones se realizan en coordinación con la Dirección de Transporte Público Municipal, dependencia encargada de los trámites y procesos relacionados con los permisos de operación.

El IMM señaló que este tipo de capacitaciones forman parte de las estrategias orientadas a reforzar la prevención y la seguridad dentro del servicio de transporte público en Torreón.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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