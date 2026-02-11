Torreón: zafarrancho en Villas Zaragoza deja 7 policías heridos y 9 detenidos
Mientras el sospechoso era subido a la patrulla, una vecina comenzó a increpar a los agentes e incitó a un grupo de jóvenes del sector a intervenir para evitar el arresto
TORREÓN, COAH.– Lo que inició como la atención a un reporte de violencia familiar en la colonia Villas Zaragoza terminó en un enfrentamiento entre civiles y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal la tarde de ayer martes en Torreón.
Los hechos se desencadenaron luego de que una llamada al sistema de emergencias 911 alertara sobre un joven que presuntamente agredía a la pareja de su padre. Al arribar los oficiales y proceder con la detención del señalado, la situación se tornó violenta.
De acuerdo con el informe oficial, los uniformados fueron blanco de ataques con diversos objetos lanzados desde la calle y desde las azoteas de viviendas aledañas. Ante la agresión, se solicitó apoyo adicional para controlar el disturbio.
El saldo fue de nueve personas detenidas por su presunta participación en las agresiones y siete elementos policiales lesionados, quienes presentaron heridas de diversa consideración. Además, varias unidades oficiales resultaron con daños en la carrocería y accesorios.
Los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica por los delitos de lesiones, daños y resistencia de particulares.