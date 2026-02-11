Torreón: zafarrancho en Villas Zaragoza deja 7 policías heridos y 9 detenidos

Torreón
/ 11 febrero 2026
    Torreón: zafarrancho en Villas Zaragoza deja 7 policías heridos y 9 detenidos
    Vecinos lanzaron objetos desde la calle y azoteas contra las unidades oficiales. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Mientras el sospechoso era subido a la patrulla, una vecina comenzó a increpar a los agentes e incitó a un grupo de jóvenes del sector a intervenir para evitar el arresto

TORREÓN, COAH.– Lo que inició como la atención a un reporte de violencia familiar en la colonia Villas Zaragoza terminó en un enfrentamiento entre civiles y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal la tarde de ayer martes en Torreón.

Los hechos se desencadenaron luego de que una llamada al sistema de emergencias 911 alertara sobre un joven que presuntamente agredía a la pareja de su padre. Al arribar los oficiales y proceder con la detención del señalado, la situación se tornó violenta.

$!Nueve personas fueron aseguradas por su presunta participación en las agresiones contra los uniformados.
Nueve personas fueron aseguradas por su presunta participación en las agresiones contra los uniformados. FOTO: SANDRA GÓMEZ

De acuerdo con el informe oficial, los uniformados fueron blanco de ataques con diversos objetos lanzados desde la calle y desde las azoteas de viviendas aledañas. Ante la agresión, se solicitó apoyo adicional para controlar el disturbio.

$!Varias patrullas presentaron daños en la carrocería y accesorios tras el disturbio.
Varias patrullas presentaron daños en la carrocería y accesorios tras el disturbio. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El saldo fue de nueve personas detenidas por su presunta participación en las agresiones y siete elementos policiales lesionados, quienes presentaron heridas de diversa consideración. Además, varias unidades oficiales resultaron con daños en la carrocería y accesorios.

Los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica por los delitos de lesiones, daños y resistencia de particulares.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

