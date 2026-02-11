Torreón: zafarrancho en Villas Zaragoza deja 7 policías heridos y 9 detenidos

TORREÓN, COAH.– Lo que inició como la atención a un reporte de violencia familiar en la colonia Villas Zaragoza terminó en un enfrentamiento entre civiles y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal la tarde de ayer martes en Torreón.

Los hechos se desencadenaron luego de que una llamada al sistema de emergencias 911 alertara sobre un joven que presuntamente agredía a la pareja de su padre. Al arribar los oficiales y proceder con la detención del señalado, la situación se tornó violenta.

