¿Te animas? Jericó Abramo Masso premia la solidaridad en Coahuila con sorteo de celular de alta gama

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 23 enero 2026
    ¿Te animas? Jericó Abramo Masso premia la solidaridad en Coahuila con sorteo de celular de alta gama
    El diputado federal lanzó un dinámica en redes sociales para incentivar las buenas acciones y el apoyo entre vecinos. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

El diputado federal lanzó un Giveaway para fomentar la solidaridad y las buenas acciones entre vecinos, ofreciendo como incentivo la rifa de un celular de alta gama entre quienes participen

Con el objetivo de fortalecer el tejido social y promover el altruismo en la vida cotidiana, el diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Masso, puso en marcha un Giveaway a través de sus redes sociales, en la que invita a la población a realizar una buena acción en favor de algún vecino.

Mediante un video difundido en sus cuentas oficiales, el legislador explicó que la iniciativa busca incentivar pequeños actos de apoyo comunitario, como ayudar a un vecino con alguna necesidad concreta, resaltando que no se trata de exhibir a las personas beneficiadas, sino de fomentar una cultura de solidaridad y empatía.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué tiendas quieren los saltillenses en 2026? Zara y Chedraui encabezan preferencias

Como parte de la dinámica, Jericó Abramo anunció la rifa de un teléfono celular Motorola Razr 60, con un valor superior a los 15 mil pesos, entre quienes participen realizando una buena acción. Para ello, los interesados deben documentar la actividad con una foto y enviarla por mensaje directo a su cuenta de Facebook.

El sorteo se llevará a cabo el sábado 24 de enero a las 17:00 horas, y forma parte de una estrategia de comunicación social que busca destacar el impacto positivo de las acciones individuales en la construcción de comunidad, más allá del incentivo material.

El diputado subrayó que iniciativas como esta pretenden recordar que la convivencia social se fortalece desde lo local, cuando las personas se involucran activamente en el bienestar de quienes los rodean, promoviendo valores como la cooperación, el respeto y la ayuda mutua.

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Altruismo
Premios
Redes sociales

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tío Richie en modo mi$ionero

Tío Richie en modo mi$ionero
true

La mea culpa de los multimillonarios
true

POLITICÓN: En Coahuila la competencia política también se libra en los ‘mercaditos’
La muestra audiovisual se inaugurará este sábado en la Sala Emilio “Indio” Fernández y será el inicio de un proyecto itinerante de memoria colectiva.

Colectivo invita a conocer la historia del Movimiento Feminista en Saltillo
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participan en una conferencia de prensa al final de la cumbre de la UE en Bruselas.

Unión Europea se cansa de Trump y advierte ante nuevas escaladas
¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera

¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera
Las plumas han evolucionado durante 150 millones de años, hoy existen seis tipos distintos, todos fabricados con queratina, como el cabello humano.

Esta pluma es una obra maestra de la naturaleza

El presidente Donald Trump durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, donde anunció los contornos de un posible acuerdo sobre el Ártico.

Un posible acuerdo sobre Groenlandia abarcaría bases militares soberanas para EU y prohibiciones para Rusia y China