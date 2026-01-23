¿Te animas? Jericó Abramo Masso premia la solidaridad en Coahuila con sorteo de celular de alta gama

Mediante un video difundido en sus cuentas oficiales, el legislador explicó que la iniciativa busca incentivar pequeños actos de apoyo comunitario, como ayudar a un vecino con alguna necesidad concreta, resaltando que no se trata de exhibir a las personas beneficiadas, sino de fomentar una cultura de solidaridad y empatía.

Con el objetivo de fortalecer el tejido social y promover el altruismo en la vida cotidiana, el diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Masso , puso en marcha un Giveaway a través de sus redes sociales, en la que invita a la población a realizar una buena acción en favor de algún vecino.

Como parte de la dinámica, Jericó Abramo anunció la rifa de un teléfono celular Motorola Razr 60, con un valor superior a los 15 mil pesos, entre quienes participen realizando una buena acción. Para ello, los interesados deben documentar la actividad con una foto y enviarla por mensaje directo a su cuenta de Facebook.

El sorteo se llevará a cabo el sábado 24 de enero a las 17:00 horas, y forma parte de una estrategia de comunicación social que busca destacar el impacto positivo de las acciones individuales en la construcción de comunidad, más allá del incentivo material.

El diputado subrayó que iniciativas como esta pretenden recordar que la convivencia social se fortalece desde lo local, cuando las personas se involucran activamente en el bienestar de quienes los rodean, promoviendo valores como la cooperación, el respeto y la ayuda mutua.