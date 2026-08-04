Tragedia en La Laguna: menor fallece ahogado en estanque de Matamoros, Coahuila

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Torreón
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    Tragedia en La Laguna: menor fallece ahogado en estanque de Matamoros, Coahuila
    Autoridades estatales y cuerpos de auxilio acudieron al sitio donde un menor perdió la vida por ahogamiento. SANDRA GÓMEZ

El pequeño, de entre 10 y 12 años, murió en un cuerpo de agua ubicado cerca del ejido Hormiguero; autoridades investigan las circunstancias del incidente; familiares intentaron rescatarlo sin éxito

TORREÓN, COAH.- Un menor de aproximadamente 10 a 12 años falleció la tarde de este martes al ahogarse en un cuerpo de agua localizado a la orilla de la carretera Torreón–San Pedro, cerca del ejido Hormiguero, en el municipio de Matamoros.

La alerta a los cuerpos de auxilio se registró cerca de las 16:32 horas, cuando se reportó que la madre y la hermana de la víctima lograron sacar al menor del agua al percatarse de que no podía salir por sí mismo.

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$!Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales al ser rescatado del agua.
Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales al ser rescatado del agua. SANDRA GÓMEZ

Al sitio acudieron socorristas de la Cruz Roja, quienes, al brindar la atención médica inicial, verificaron que el menor ya no presentaba signos vitales.

El lugar fue resguardado por elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, quienes aseguraron el perímetro para dar paso a las primeras investigaciones.

Personal de Servicios Periciales y agentes del Ministerio Público ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicar la necropsia de ley, al tiempo que se abrió la carpeta de investigación con el fin de determinar cómo ocurrieron los hechos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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