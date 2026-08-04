Tragedia en La Laguna: menor fallece ahogado en estanque de Matamoros, Coahuila
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El pequeño, de entre 10 y 12 años, murió en un cuerpo de agua ubicado cerca del ejido Hormiguero; autoridades investigan las circunstancias del incidente; familiares intentaron rescatarlo sin éxito
TORREÓN, COAH.- Un menor de aproximadamente 10 a 12 años falleció la tarde de este martes al ahogarse en un cuerpo de agua localizado a la orilla de la carretera Torreón–San Pedro, cerca del ejido Hormiguero, en el municipio de Matamoros.
La alerta a los cuerpos de auxilio se registró cerca de las 16:32 horas, cuando se reportó que la madre y la hermana de la víctima lograron sacar al menor del agua al percatarse de que no podía salir por sí mismo.
Al sitio acudieron socorristas de la Cruz Roja, quienes, al brindar la atención médica inicial, verificaron que el menor ya no presentaba signos vitales.
El lugar fue resguardado por elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, quienes aseguraron el perímetro para dar paso a las primeras investigaciones.
Personal de Servicios Periciales y agentes del Ministerio Público ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicar la necropsia de ley, al tiempo que se abrió la carpeta de investigación con el fin de determinar cómo ocurrieron los hechos.