Conagua detecta aguas negras sin tratamiento y multa de 5 mdp a Sabinas

Alejandro Múzquiz y Sergio Kobel, integrantes del colectivo ciudadano que promueve el rescate del río Sabinas y la presa Don Martín, informaron que conocieron el procedimiento durante reuniones con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Monterrey, donde expusieron la problemática ambiental de la región.

SABINAS, COAH.- El municipio de Sabinas enfrenta una multa de 5 millones de pesos por permitir descargas de aguas residuales sin tratamiento hacia afluentes que desembocan en el río Sabinas, situación detectada durante inspecciones de autoridades federales.

Las inspecciones de Conagua detectaron que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Sabinas se encuentra fuera de operación, por lo que parte de las aguas del drenaje municipal son conducidas hacia el Arroyo Blanco y posteriormente llegan al río Sabinas.

Además, personal federal localizó aguas residuales crudas en el Arroyo Aguilillas, donde se realizaron muestreos para determinar sus características y establecer las medidas de saneamiento correspondientes. También fueron encontrados equipos de bombeo y una represa de concreto de aproximadamente 30 metros.

De acuerdo con la información proporcionada al colectivo, rehabilitar la planta tratadora existente requeriría alrededor de 27 millones de pesos, además de trabajos en el colector y emisor principal. Estos proyectos podrían ser considerados para recibir inversión federal durante 2027.

Múzquiz señaló que el objetivo no debe limitarse al cobro de la multa, pues los recursos municipales utilizados para pagarla podrían destinarse a solucionar el problema. Indicó que Conagua estaría dispuesta a aportar la mitad del costo de rehabilitación, mientras que el Estado y el municipio cubrirían el resto.

Los activistas advirtieron que el deterioro del río Sabinas se ha acumulado durante décadas debido a factores como las actividades mineras, extracción de materiales y modificaciones en los escurrimientos naturales. Recordaron que el río es un humedal de importancia internacional reconocido por la Convención Ramsar desde 2008.

El colectivo también pidió atender la situación de la presa Venustiano Carranza, conocida como Don Martín, y realizar estudios integrales de la cuenca. Su propuesta es coordinar a autoridades, especialistas y habitantes para recuperar el ecosistema, evitar nuevas descargas contaminantes y garantizar la disponibilidad futura de agua para las comunidades.