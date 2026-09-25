Celebra Instituto Tecnológico de La Laguna 61 años de historia; encabeza festejo Miguel Riquelme

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Torreón
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    Celebra Instituto Tecnológico de La Laguna 61 años de historia; encabeza festejo Miguel Riquelme
    Directivos, invitados especiales y la mascota oficial de la institución compartieron el pastel del 61 aniversario. SANDRA GÓMEZ

Durante el aniversario, el edil llamó a los estudiantes a aprovechar su formación y prepararse para las nuevas necesidades de la industria

Con motivo del 61 aniversario del Instituto Tecnológico de La Laguna, estudiantes, docentes, directivos y exalumnos se reunieron para conmemorar la trayectoria de la institución, en un evento al que acudió el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

Durante su intervención, el presidente municipal, quien es egresado del plantel, recordó parte de su etapa como estudiante y dirigente estudiantil, así como las experiencias y vínculos que formó durante su paso por la institución.

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Riquelme Solís llamó a las nuevas generaciones a aprovechar su formación profesional y señaló que Torreón ofrece oportunidades de empleo para que los jóvenes puedan desarrollarse sin tener que trasladarse fuera de la región.

$!El exgobernador convivió con estudiantes de la institución durante los festejos conmemorativos.
El exgobernador convivió con estudiantes de la institución durante los festejos conmemorativos. SANDRA GÓMEZ

Asimismo, destacó la importancia de elevar la competitividad desde las aulas para atender las necesidades de la industria y contar con profesionistas capacitados.

El alcalde también atribuyó a las condiciones de seguridad y tranquilidad en Coahuila la llegada de nuevas inversiones y señaló que esto se refleja en mayores oportunidades laborales y económicas para la población.

$!Miguel Ángel Riquelme Solís dirigió un mensaje a la comunidad estudiantil durante la ceremonia por el 61 aniversario de la casa de estudios.
Miguel Ángel Riquelme Solís dirigió un mensaje a la comunidad estudiantil durante la ceremonia por el 61 aniversario de la casa de estudios. SANDRA GÓMEZ

“El presente y el futuro de nuestra tierra están en sus manos; son ustedes quienes impulsarán las transformaciones tecnológicas y sociales venideras. Aprovechen cada espacio de formación y sueñen en grande, porque la capacidad del talento lagunero trasciende fronteras”, expresó ante la comunidad académica.

Al finalizar el evento, el edil felicitó a estudiantes, docentes, directivos y exalumnos que forman parte de la comunidad del Tecnológico de La Laguna.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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