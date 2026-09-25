Celebra Instituto Tecnológico de La Laguna 61 años de historia; encabeza festejo Miguel Riquelme
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Durante el aniversario, el edil llamó a los estudiantes a aprovechar su formación y prepararse para las nuevas necesidades de la industria
Con motivo del 61 aniversario del Instituto Tecnológico de La Laguna, estudiantes, docentes, directivos y exalumnos se reunieron para conmemorar la trayectoria de la institución, en un evento al que acudió el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.
Durante su intervención, el presidente municipal, quien es egresado del plantel, recordó parte de su etapa como estudiante y dirigente estudiantil, así como las experiencias y vínculos que formó durante su paso por la institución.
Riquelme Solís llamó a las nuevas generaciones a aprovechar su formación profesional y señaló que Torreón ofrece oportunidades de empleo para que los jóvenes puedan desarrollarse sin tener que trasladarse fuera de la región.
Asimismo, destacó la importancia de elevar la competitividad desde las aulas para atender las necesidades de la industria y contar con profesionistas capacitados.
El alcalde también atribuyó a las condiciones de seguridad y tranquilidad en Coahuila la llegada de nuevas inversiones y señaló que esto se refleja en mayores oportunidades laborales y económicas para la población.
“El presente y el futuro de nuestra tierra están en sus manos; son ustedes quienes impulsarán las transformaciones tecnológicas y sociales venideras. Aprovechen cada espacio de formación y sueñen en grande, porque la capacidad del talento lagunero trasciende fronteras”, expresó ante la comunidad académica.
Al finalizar el evento, el edil felicitó a estudiantes, docentes, directivos y exalumnos que forman parte de la comunidad del Tecnológico de La Laguna.