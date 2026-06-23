Torres Cofiño exige recursos federales para para modernizar redes hídricas en La Laguna

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    Torres Cofiño exige recursos federales para para modernizar redes hídricas en La Laguna
    Marcelo Torres Cofiño presentó ante la Comisión Permanente un exhorto para etiquetar recursos federales destinados a modernizar la infraestructura hídrica de la Comarca Lagunera. CORTESÍA

El diputado federal propuso destinar 2 mil 500 millones de pesos en el PEF 2027 para iniciar un plan maestro de infraestructura hidráulica en La Laguna

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de frenar el rezago en los sistemas de agua y saneamiento de la Comarca Lagunera, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño (PAN) presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente. Solicitó formalmente a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados etiquetar partidas específicas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 para la modernización de la infraestructura urbana de agua potable y drenaje.

La iniciativa responde a la necesidad de rehabilitar redes municipales que han cumplido su vida útil. Torres Cofiño subrayó la paradoja de avanzar en proyectos de gran escala, como Agua Saludable para La Laguna, con un avance superior al 95 por ciento, mientras persiste la obsolescencia de las tuberías locales, lo que impide que el beneficio llegue de manera eficiente a los hogares.

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“El desafío actual es la distribución; no podemos desperdiciar el esfuerzo federal invirtiendo miles de millones de pesos si el agua se fuga en tuberías de más de 40 años”, enfatizó el legislador. Según los datos que presentó, municipios como Torreón enfrentan pérdidas del 46 por ciento en agua potable, además de que dos terceras partes de la red de drenaje operan con infraestructura obsoleta.

Para revertir esta situación, la propuesta plantea una inversión inicial de 2 mil 500 millones de pesos en 2027, con el arranque de un programa de largo plazo cuya proyección asciende a 17 mil millones de pesos hacia 2031. De acuerdo con Torres Cofiño, el esquema beneficiaría a 1.6 millones de habitantes de los nueve municipios que integran la zona metropolitana de Coahuila y Durango.

El diputado también señaló la paralización de obras prioritarias, como el Sistema Integral de Drenaje Pluvial para el suroriente de Torreón, proyecto que contaba con registro federal desde 2023, pero que fue excluido de la cartera de inversión en el presupuesto del año pasado.

Asimismo, el exhorto plantea que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, formalice los proyectos en la Cartera de Inversión y actualice el diagnóstico sobre el estado real de la red hidráulica.

Torres Cofiño sostuvo que, sin el fortalecimiento de la infraestructura local, los grandes proyectos federales pierden su propósito social y no garantizan el acceso efectivo al agua potable y al saneamiento para la población de La Laguna.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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