Prevé Torreón aumentar 25% su presupuesto; Cabildo aún analiza propuesta

La propuesta fue presentada por el tesorero municipal, Javier Lechuga, y enviada al Cabildo para su análisis desde hace casi un mes. Sin embargo, el proyecto permanece pendiente de aprobación debido a la falta de sesiones programadas para su discusión.

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón contempla ejercer un presupuesto cercano a los 5 mil millones de pesos para 2027, lo que representaría un incremento significativo respecto a los poco más de 4 mil millones de pesos que se ejercen durante el presente año.

De acuerdo con el funcionario, el crecimiento proyectado responde a las condiciones favorables que actualmente presentan las finanzas municipales, las cuales permiten planear una expansión en la capacidad operativa y de inversión del gobierno local.

“Pasaremos de un presupuesto de cerca de 4 mil millones a unos 5 mil millones de pesos”, señaló Lechuga al referirse a las expectativas presupuestales para el próximo ejercicio.

El tesorero destacó que durante los primeros cinco meses del año el municipio ha mantenido un balance financiero positivo, registrando un superávit que fortalece la estabilidad económica de la administración.

Asimismo, aseguró que gran parte de la infraestructura pública que actualmente se encuentra en desarrollo cuenta con los recursos necesarios para su cobertura financiera, lo que permite avanzar en los proyectos sin generar presiones adicionales sobre las finanzas municipales.

“Contamos con un superávit y los avances de obra en la ciudad están prácticamente pagados”, afirmó.

Respecto a la disminución de participaciones federales reportada en diversas entidades y municipios del país, Lechuga consideró que el impacto para Torreón ha sido mínimo y no representa un riesgo para la operación financiera ni para los proyectos contemplados por la administración municipal.

El proyecto presupuestal deberá ser revisado y votado por el Cabildo en próximas sesiones antes de entrar en vigor para el ejercicio correspondiente.