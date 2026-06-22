Prevé Torreón aumentar 25% su presupuesto; Cabildo aún analiza propuesta

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    Prevé Torreón aumentar 25% su presupuesto; Cabildo aún analiza propuesta
    La propuesta presupuestal permanece pendiente de aprobación en Cabildo, luego de varias semanas sin sesiones para su análisis y votación. SANDRA GÓMEZ

La administración municipal proyecta incrementar su presupuesto para 2027, respaldada por finanzas sanas, superávit y avances en infraestructura prácticamente liquidados

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón contempla ejercer un presupuesto cercano a los 5 mil millones de pesos para 2027, lo que representaría un incremento significativo respecto a los poco más de 4 mil millones de pesos que se ejercen durante el presente año.

La propuesta fue presentada por el tesorero municipal, Javier Lechuga, y enviada al Cabildo para su análisis desde hace casi un mes. Sin embargo, el proyecto permanece pendiente de aprobación debido a la falta de sesiones programadas para su discusión.

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De acuerdo con el funcionario, el crecimiento proyectado responde a las condiciones favorables que actualmente presentan las finanzas municipales, las cuales permiten planear una expansión en la capacidad operativa y de inversión del gobierno local.

“Pasaremos de un presupuesto de cerca de 4 mil millones a unos 5 mil millones de pesos”, señaló Lechuga al referirse a las expectativas presupuestales para el próximo ejercicio.

El tesorero destacó que durante los primeros cinco meses del año el municipio ha mantenido un balance financiero positivo, registrando un superávit que fortalece la estabilidad económica de la administración.

Asimismo, aseguró que gran parte de la infraestructura pública que actualmente se encuentra en desarrollo cuenta con los recursos necesarios para su cobertura financiera, lo que permite avanzar en los proyectos sin generar presiones adicionales sobre las finanzas municipales.

“Contamos con un superávit y los avances de obra en la ciudad están prácticamente pagados”, afirmó.

Respecto a la disminución de participaciones federales reportada en diversas entidades y municipios del país, Lechuga consideró que el impacto para Torreón ha sido mínimo y no representa un riesgo para la operación financiera ni para los proyectos contemplados por la administración municipal.

El proyecto presupuestal deberá ser revisado y votado por el Cabildo en próximas sesiones antes de entrar en vigor para el ejercicio correspondiente.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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