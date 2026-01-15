Un paso hacia el futuro: llega la Primera Feria del Empleo a Matamoros

El municipio organiza un espacio de vinculación laboral para acercar vacantes reales a buscadores de empleo de todas las edades

MATAMOROS, COAH.- Con el objetivo de acercar oportunidades reales de trabajo a la ciudadanía, el municipio de Matamoros realizará su Primera Feria del Empleo, un espacio diseñado para conectar a buscadores de empleo con empresas que ofrecen vacantes formales y opciones de crecimiento profesional.

El evento está dirigido a personas de todas las edades y perfiles, desde quienes buscan su primer empleo, hasta quienes desean mejorar sus condiciones laborales o dar un nuevo rumbo a su carrera.

Los asistentes podrán conocer de primera mano la oferta laboral disponible, entregar solicitudes y establecer contacto directo con reclutadores.

Bajo el lema “Al 100 con Matamoros”, la feria representa un esfuerzo por fortalecer la economía local y brindar herramientas reales para el desarrollo personal y profesional de la comunidad.

Miguel Ángel Ramírez López destacó que este tipo de iniciativas permiten generar vínculos efectivos entre empresas y talento local, además de contribuir a reducir el desempleo y fomentar la estabilidad laboral en el municipio.

