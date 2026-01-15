Abren convocatoria para Bodas Comunitarias 2026 en San Buenaventura

Monclova
/ 15 enero 2026
    Abren convocatoria para Bodas Comunitarias 2026 en San Buenaventura
    Parejas interesadas podrán entregar su documentación en las oficinas del DIF San Buenaventura. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El DIF Municipal y el Gobierno del Estado invitan a parejas a formalizar su unión con apoyo institucional

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El Gobierno del Estado, en coordinación con el DIF San Buenaventura y la Presidencia Municipal, lanzó la convocatoria para participar en el programa Bodas Comunitarias 2026, una iniciativa que busca brindar certeza jurídica y fortalecer la unión familiar de las parejas del municipio.

La recepción de documentos inició el 14 de enero y se extenderá hasta el 10 de febrero, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las instalaciones del DIF San Buenaventura, ubicadas en la calle Hidalgo número 119, en la zona centro.

Entre los requisitos para participar se encuentran: ser mayor de 18 años, presentar acta de nacimiento actualizada, identificación oficial vigente de ambos contrayentes, copia certificada reciente del acta de nacimiento, CURP de los interesados y constancia de asistencia al taller de orientación prenupcial.

En caso de ser viudo(a) o divorciado(a), se deberá anexar copia del acta correspondiente.

Las autoridades destacaron que este programa permite a las parejas regularizar su situación legal de manera accesible, además de fomentar la estabilidad familiar y el acceso a derechos y beneficios que otorga el matrimonio civil.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 869 694 12 61 o acudir directamente a las oficinas del DIF Municipal.

Temas


Bodas
Familias
programas sociales

Localizaciones


San Buenaventura

Organizaciones


DIF Coahuila

