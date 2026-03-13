Urge CCE Laguna a unificar normativas municipales para potenciar la competitividad

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Torreón
/ 13 marzo 2026
    Urge CCE Laguna a unificar normativas municipales para potenciar la competitividad
    José Piña Álvarez, presidente del CCE Laguna, planteó la necesidad de fortalecer la coordinación entre municipios de Coahuila y Durango para consolidar a la Comarca Lagunera como una región económica más competitiva. SANDRA GÓMEZ

El presidente del CCE Laguna llamó a fortalecer la gobernanza metropolitana entre Coahuila y Durango para eliminar barreras administrativas, facilitar la llegada de inversiones y avanzar en proyectos estratégicos

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de convertir a la Comarca Lagunera en un polo de atracción de capitales más eficiente, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Laguna, encabezado por José Piña Álvarez, hizo un llamado a transitar hacia una verdadera gobernanza metropolitana que simplifique la llegada de nuevas inversiones.

Piña Álvarez enfatizó que el desafío central es superar la fragmentación administrativa. Para el líder empresarial, es vital que los municipios de Coahuila y Durango dejen de operar de forma aislada y adopten una identidad de región económica consolidada, eliminando las barreras burocráticas que surgen de la lógica de “dos estados y tres ciudades”.

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“Debemos razonar como zona metropolitana. Esto requiere igualar criterios en trámites esenciales: desde permisos de construcción y licencias de funcionamiento hasta reglamentos de tránsito y movilidad”, afirmó.

El presidente del CCE señaló que las discrepancias normativas actuales envían señales confusas a los inversionistas. Citó como ejemplo las restricciones en el transporte que obligan a usuarios de servicios aeroportuarios a cambiar de unidad al cruzar límites municipales, una situación que resta profesionalismo a la logística regional.

Por otro lado, destacó la urgencia de concretar un corredor logístico de alto nivel que conecte a La Laguna con la frontera norte, específicamente con Piedras Negras.

Debido a la magnitud del capital requerido, Piña Álvarez sugirió que la vía más viable es la participación de la iniciativa privada mediante esquemas de concesión y fondos de inversión especializados en infraestructura vial.

El empresario reconoció que la seguridad y la certeza jurídica en Coahuila son los activos más valiosos para retener el interés de los desarrolladores. No obstante, recalcó que el trabajo no se detiene en la frontera estatal.

Finalmente, informó que mantienen una mesa de trabajo permanente con cámaras empresariales y el gobierno de Durango para alinear una agenda de desarrollo compartido. El fin último es garantizar que toda la zona metropolitana, sin importar el estado, sea competitiva bajo los mismos estándares internacionales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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