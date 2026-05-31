Vecinos del Centro de Torreón pueden evitar pago de parquímetros

El beneficio está dirigido a quienes viven en sectores donde opera este sistema de estacionamiento y busca evitar que los residentes tengan que pagar por dejar su vehículo en las inmediaciones de su vivienda.

Los habitantes del primer cuadro de Torreón pueden solicitar un tarjetón habitacional que los exenta del pago de parquímetros virtuales en el domicilio donde residen, informó el Departamento de Garantías, Infracciones y Parquímetros.

José Alfredo Serna Rodríguez, titular de la dependencia, señaló que el trámite es gratuito y puede realizarse siempre que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos.

Para obtener el tarjetón es necesario presentar una identificación oficial, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses y la tarjeta de circulación del vehículo que será registrado.

En caso de que la vivienda sea rentada, también se deberá entregar una copia del contrato de arrendamiento.

El funcionario indicó que es importante que la información proporcionada coincida con los datos contenidos en la documentación para agilizar la validación y la entrega del beneficio.

Las personas interesadas pueden acudir al Departamento de Garantías, Infracciones y Parquímetros, ubicado en el estacionamiento 2 de la Presidencia Municipal, sobre la avenida Allende número 333, colonia Centro.

Para solicitar información adicional también está disponible el teléfono 871 500 7000, extensión 3017.