Llevan a secundarias de Torreón talleres para identificar violencia y fomentar la sororidad

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    Llevan a secundarias de Torreón talleres para identificar violencia y fomentar la sororidad
    Las jornadas fomentan la participación de las adolescentes mediante ejercicios que fortalecen la confianza y el apoyo entre compañeras. CORTESÍA

Las actividades buscan fortalecer la cultura de paz, la sororidad y la autoestima entre adolescentes, además de ayudarles a reconocer conductas de riesgo

Con el propósito de fortalecer una cultura de paz, empatía y sororidad entre adolescentes, la Unidad de Prevención Social de la Violencia mantiene jornadas informativas en secundarias de Torreón.

José Armando González Murillo, director de la dependencia, explicó que esta estrategia busca brindar a las estudiantes herramientas que les permitan identificar si dentro de sus entornos de convivencia existe algún tipo de violencia, así como reconocer su grado e impacto.

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Señaló que la adolescencia es una etapa fundamental en la formación de la identidad y la autoestima, por lo que aprender a detectar la violencia y saber cómo confrontarla representa una herramienta de seguridad y bienestar para toda la vida.

Durante las pláticas se promueve un ambiente de confianza, compañerismo y sororidad entre las jóvenes mediante dinámicas participativas. Entre los temas abordados se encuentra la definición de violencia, para ayudarles a comprender que esta no solo se manifiesta de manera física, sino también emocional y social.

$!Las estudiantes participaron en actividades para identificar conductas violentas y reconocer su impacto en la convivencia cotidiana.
Las estudiantes participaron en actividades para identificar conductas violentas y reconocer su impacto en la convivencia cotidiana. CORTESÍA

Además, se analiza el violentómetro, una herramienta que permite identificar distintos niveles de violencia y reconocer cuándo una situación puede escalar.

González Murillo indicó que también se trabajan aspectos relacionados con las características de la violencia, como la intencionalidad, la desigualdad de poder, la repetición de conductas y el impacto emocional que generan en las personas.

Una vez identificados estos factores, se desarrollan actividades enfocadas en fortalecer habilidades para contrarrestar la violencia. Entre ellas destacan el manejo de la inteligencia emocional, el fortalecimiento de la autoestima y el control de reacciones y emociones.

$!Además de promover la cultura de paz, los talleres impulsan la empatía y la construcción de redes de apoyo entre jóvenes.
Además de promover la cultura de paz, los talleres impulsan la empatía y la construcción de redes de apoyo entre jóvenes. CORTESÍA

El titular de la Unidad de Prevención Social de la Violencia reiteró que continuarán llevando este tipo de jornadas a más instituciones educativas de la ciudad, con el objetivo de mantener cercanía con las jóvenes y brindarles herramientas que favorezcan su desarrollo en entornos seguros y libres de violencia.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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