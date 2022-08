Autotransporte Municipal está pendiente de que la ciudadanía que hace uso del transporte público reciba un servicio donde se respete la atención y no se altere el costo.

TORRÉON, COAH.- Para garantizar un servicio óptimo para la ciudadanía y evitar que los usuarios de taxis se vean sorprendidos, la Dirección de Autotransporte de Torreón verifica que los choferes de las unidades respeten la tarifa autorizada, independientemente de si las unidades son abordadas en horario nocturno.

En ese sentido el titular de Autotransporte, Rodrigo Muñoz Montejano, señaló que a partir de que se tuvo el acercamiento con los concesionarios de las líneas de taxis, desde inicio de la Administración del alcalde Román Alberto Cepeda González, se hizo hincapié en que no se tolerarán abusos de ningún tipo.

“En algún momento recibimos quejas en ese tema, pero luego de la reunión que tuvimos con los concesionarios no ha habido mayor problema, por lo que no ha sido necesario implementar un operativo como tal, sin embargo, continuamos atentos a que no se cometan esa clase de faltas”, mencionó el director.

Mencionó que el conductor también está obligado a dar una buena imagen, es decir, no fumar durante los traslados de trabajo, conducirse con respeto al pasajero y llevar la unidad sin contaminación visual.

El funcionario además exhortó a la ciudadanía a observar que el auto que aborde tenga a la vista el taxímetro y el gafete del chofer.

Por último, solicitó que se reporten a las unidades que incumplan con alguna de estas obligaciones o den un trato indebido. El teléfono donde se puede realizar una denuncia es el 871 500 74 15.

