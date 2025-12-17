Coahuila recibirá inversión millonaria para dos proyectos de energías limpias; aseveran habrá mayor estabilidad en red eléctrica

Coahuila
/ 17 diciembre 2025
    Coahuila recibirá inversión millonaria para dos proyectos de energías limpias; aseveran habrá mayor estabilidad en red eléctrica
    La CFE anunció la construcción de las centrales fotovoltaicas Carbón II y Río Escondido en Coahuila. FOTO: ARCHIVO

Coahuila será sede de dos nuevas centrales fotovoltaicas de la CFE, con una inversión millonaria y sistemas de almacenamiento de energía

El estado de Coahuila se posiciona como una pieza clave en la transición hacia energías limpias dentro del Plan de Expansión 2025-2030 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La empresa pública confirmó una inversión conjunta superior a los 15 millones de pesos para la construcción de dos centrales fotovoltaicas estratégicas en la entidad, las cuales contarán con tecnología de almacenamiento de energía.

Los proyectos designados para el estado son la Central Fotovoltaica (CFV) Carbón II y la CFV Río Escondido, y están considerados dentro de los proyectos de energías limpias que pondrá en marcha la CFE el próximo año.

De acuerdo con la presentación del plan, la primera será la más grande, pues tendrá una capacidad de 376 MWac y requerirá una inversión de 10 mil 397 millones de pesos, mientras que la planta Río Escondido tendrá una capacidad de 180 MWac y una inversión de cinco mil 52 millones de pesos.

Un aspecto técnico destacado de estas nuevas instalaciones en Coahuila es la incorporación de sistemas de respaldo, pues ambos proyectos incluyen un 30 por ciento de capacidad con almacenamiento, lo que permitirá gestionar la intermitencia solar y ofrecer mayor estabilidad a la red eléctrica regional.

Estas obras se ejecutarán bajo una mesa de trabajo coordinada entre la Secretaría de Energía, la CFE y el Fondo Nacional de Infraestructura.

Sobre los tiempos de realización de la obra, la CFE ha programado el inicio de la construcción para el mes de febrero y aseveró que ambas obras no solo representan una inyección económica significativa para Coahuila, sino que refuerzan la infraestructura energética del norte del país mediante fuentes renovables.

El anuncio de estas obras en Coahuila se da en el marco de la presentación del plan de fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, expuesto por la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, en la conferencia matutina presidencial.

Este plan nacional contempla un total de 78 proyectos estratégicos de transmisión, con un costo superior a los 80 mil 900 millones de pesos, en generación firme y energías limpias, diseñados para garantizar el suministro eléctrico ante el crecimiento de la demanda.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

