Coahuila recibirá inversión millonaria para dos proyectos de energías limpias; aseveran habrá mayor estabilidad en red eléctrica

El estado de Coahuila se posiciona como una pieza clave en la transición hacia energías limpias dentro del Plan de Expansión 2025-2030 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La empresa pública confirmó una inversión conjunta superior a los 15 millones de pesos para la construcción de dos centrales fotovoltaicas estratégicas en la entidad, las cuales contarán con tecnología de almacenamiento de energía.

Los proyectos designados para el estado son la Central Fotovoltaica (CFV) Carbón II y la CFV Río Escondido, y están considerados dentro de los proyectos de energías limpias que pondrá en marcha la CFE el próximo año.

De acuerdo con la presentación del plan, la primera será la más grande, pues tendrá una capacidad de 376 MWac y requerirá una inversión de 10 mil 397 millones de pesos, mientras que la planta Río Escondido tendrá una capacidad de 180 MWac y una inversión de cinco mil 52 millones de pesos.

Un aspecto técnico destacado de estas nuevas instalaciones en Coahuila es la incorporación de sistemas de respaldo, pues ambos proyectos incluyen un 30 por ciento de capacidad con almacenamiento, lo que permitirá gestionar la intermitencia solar y ofrecer mayor estabilidad a la red eléctrica regional.

Estas obras se ejecutarán bajo una mesa de trabajo coordinada entre la Secretaría de Energía, la CFE y el Fondo Nacional de Infraestructura.

Sobre los tiempos de realización de la obra, la CFE ha programado el inicio de la construcción para el mes de febrero y aseveró que ambas obras no solo representan una inyección económica significativa para Coahuila, sino que refuerzan la infraestructura energética del norte del país mediante fuentes renovables.

El anuncio de estas obras en Coahuila se da en el marco de la presentación del plan de fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, expuesto por la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, en la conferencia matutina presidencial.

Este plan nacional contempla un total de 78 proyectos estratégicos de transmisión, con un costo superior a los 80 mil 900 millones de pesos, en generación firme y energías limpias, diseñados para garantizar el suministro eléctrico ante el crecimiento de la demanda.