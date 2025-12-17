Ni de izquierda ni de derecha, la 4T es pragmatista

“¡Eres un canalla, un infame, un desgraciado, un malnacido, un ruin! ¡Lárgate inmediatamente de la casa!”. Esas palabras de gran peso le enrostró doña Macalota a don Chinguetas cuando al llegar de un viaje lo sorprendió en la alcoba refocilándose con una morenaza de opulentas formas y sinuosos movimientos de odalisca o hurí. A las invectivas de su esposa, y a su demanda de que saliera del domicilio conyugal, respondió el casquivano señor con un reproche: “Qué injusta eres, Macalota. Yo a ti te perdoné cuando chocaste el coche”... Dos amigas fueron a comer en restorán. Antes del condumio se tomaron un par de copas, y después varios carajillos y un licor digestivo, también llamado bajativo. Llevada por esas libaciones una le confió a la otra: “Me acosté con mi marido antes de casarme con él”. Movida por el mismo impulso etílico manifestó la otra: “Yo también, pero no sabía que se iba a casar contigo”... La esposa del señor Pitt O’Kaido tomó clases de pintura, a consecuencia de lo cual hizo una pintura llamada “San Jorge y el Dragón”, a la que debió añadir sendas inscripciones: “Éste es San Jorge” y “Éste es el dragón”. Su marido le pidió: “Haz mi retrato”. Con áspera acrimonia respondió la mujer: “No hago naturalezas muertas”... Por estos días se habla mucho de la ultraderecha, pero de la ultraizquierda no se dice nada. Los nostálgicos discípulos de Marx, Lenin y Stalin ponen el grito no en el cielo, pero sí en la tierra y en todo lugar ante los triunfos de la derecha en América del Sur, pero responden “Sin comentario” cuando se les pregunta acerca de los totalitarismos izquierdistas en Cuba, Nicaragua y Venezuela. A mi juicio, la 4T no es de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario y viceversa. Heredera de los peores defectos y los mayores vicios del PRI –López Obrador lleva al PRI en su ADN–, el izquierdismo de Morena es más que sospechoso. ¿De izquierda Adán Augusto López? ¿De izquierda Fernández Noroña? ¿De izquierda el clan Monreal, o los prósperos empresarios López Beltrán? El mismo jefe máximo del bando –o banda– mostró ser más derechista que los ultraderechistas cuando esgrimió un “Detente” con la estampa del Sagrado Corazón a fin de prevenirse contra el coronavirus, y cuando se mostró renuente para apoyar las causas del feminismo y la diversidad sexual. Si alguna ideología tienen los integrantes del maximato que está asolando a México es la de Maquiavelo, ese maquiavélico señor cuya enseñanza consistió en postular que la única misión del príncipe –o sea del primero en importancia–, llámese rey, ministro o presidente, es hacerse del poder y conservarlo. En las filas de la 4T, primer piso o segundo, no priva el izquierdismo, sino el pragmatismo. Eso se explica: en todos los regímenes se ve la misma cosa. En política la conciencia cede el paso a la conveniencia, y los principios son borrados por los fines. Recordemos lo dicho por Dalí: “Picasso es español. Yo también... Picasso es pintor. Yo también... Picasso es comunista. Yo tampoco”. ¿Izquierdista la 4T? Tampoco yo... El diccionario de la Academia define la palabra “joder”: “Realizar el coito”. En México decimos “coger”, y usamos coloridas expresiones para designar tal acto: “desgastar el petate”; “junta ombligatoria”; “hacer que rechine el catre”. Don Terebinto y su esposa se toparon con dos chicas que en su pueblo había sido modestas costureras y que ahora lucían ropa de marca, bolsas caras y relucientes joyas. “¿Pos cómo le hacen?” –les preguntó, indiscreta, la señora–. Con enojo respondieron al unísono las dos: “Podemos”. Tras despedirse de ellas le comentó a don Terebinto su mujer: “Qué raro; pronuncian la jota como pe”... FIN.

