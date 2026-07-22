Xavier Herrera advierte rezago en SIMAS Torreón; anuncia acciones para evitar un colapso operativo

El funcionario explicó que sostuvo una reunión de trabajo con las diferentes áreas técnicas para iniciar la elaboración de un diagnóstico integral que deberá entregar al alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís en un plazo de 15 días. No obstante, precisó que las primeras medidas operativas comenzarán antes de concluir dicho análisis.

TORREÓN, COAH.- En su primer día como gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón, Xavier Herrera Arroyo aseguró que el organismo enfrenta un panorama complejo debido al deterioro de su infraestructura, especialmente en los sistemas de drenaje sanitario y cárcamos, por lo que informó que de manera inmediata comenzará una estrategia para atender las fallas más apremiantes.

Herrera Arroyo indicó que las condiciones en las que recibió el organismo son preocupantes, ya que diversos cárcamos sanitarios y pluviales presentan deficiencias tanto en su infraestructura como en sus sistemas eléctricos, situación que pone en riesgo su correcto funcionamiento.

“El problema es urgente en todos los frentes”, expresó el gerente, al señalar que, debido a la configuración del sistema de drenaje de Torreón, el rebombeo es indispensable para trasladar las aguas residuales hasta la planta tratadora, por lo que una falla en cualquiera de los cárcamos podría ocasionar derrames e inundaciones de aguas negras en distintos sectores de la ciudad.

Para atender esta problemática, estimó que será necesaria una inversión de entre 250 y 300 millones de pesos destinada a la rehabilitación de los cárcamos, recursos que buscará gestionar de manera conjunta con el Ayuntamiento de Torreón y el Gobierno del Estado.

Asimismo, comentó que las primeras intervenciones podrían iniciar en un lapso de entre 10 y 15 días, aunque reconoció que la recuperación total del sistema requerirá más tiempo debido a la magnitud de las obras y a que muchas deberán realizarse sin suspender la operación del servicio.

En cuanto al abastecimiento de agua potable, advirtió que la zona norte del municipio mantiene una alta dependencia del proyecto Agua Saludable para La Laguna, por lo que se analizará la perforación de nuevos pozos como fuentes alternas que permitan responder ante una eventual suspensión del suministro.

El titular de SIMAS consideró que el organismo atraviesa actualmente una crisis operativa derivada principalmente de las deficiencias en el servicio de agua y drenaje, aunque manifestó confianza en que, mediante una estrategia enfocada en resolver los problemas técnicos, será posible revertir la situación.

Como parte del proceso de reorganización, anunció una revisión integral tanto de las áreas administrativas como de las operativas. Entre los temas que serán analizados destacó el gasto por concepto de horas extras, el cual, dijo, asciende aproximadamente a 50 millones de pesos de enero a la fecha, con un promedio cercano a tres millones de pesos por semana.

También informó que se evaluarán entre 40 y 50 plazas sindicales autorizadas recientemente para determinar si responden a las necesidades reales del organismo. Indicó que, al tratarse de acuerdos laborales, cualquier decisión será abordada mediante diálogo con el sindicato.