Trabajador cae de techo en restaurante de Parras mientras instalaba paneles solares; sufre fracturas múltiples

PARRAS, COAH.- Un trabajador dedicado a la instalación de paneles solares resultó gravemente lesionado tras caer desde el techo de un restaurante ubicado en el centro del municipio de Parras, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

El hombre fue identificado como David N., de 56 años, quien realizaba labores en el pretil del restaurante El Andariego cuando perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de diez metros, quedando tendido en el lugar con fracturas múltiples en cadera y pies.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la localidad, donde quedó internado para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con información de Protección Civil Municipal, encabezada por Juan Manuel Parra, el trabajador presuntamente no contaba con los arneses de seguridad necesarios al momento de realizar las labores en la azotea.

En el lugar también se encontraba un familiar del lesionado, quien lo acompañaba durante los trabajos de instalación en el inmueble.

El accidente provocó momentos de alarma entre comensales y empleados del restaurante, quienes escucharon el fuerte golpe y los gritos de dolor del trabajador, que prestaba servicios para una empresa externa en el establecimiento propiedad de Evaristo Madero.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para facilitar el acceso de las unidades de emergencia de Bomberos y Cruz Roja, mientras se realizaban las maniobras de auxilio.

Los hechos ocurrieron en el primer cuadro de la ciudad, frente a la Plaza del Reloj, donde la presencia de unidades de rescate y patrullas atrajo la atención de varios curiosos que se acercaron al lugar.