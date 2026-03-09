Spider Run-La Salle 2026 espera más de 4 mil corredores en su sexta edición

/ 9 marzo 2026
    Spider Run-La Salle 2026 espera más de 4 mil corredores en su sexta edición
    Organizadores y patrocinadores presentaron la sexta edición de la Spider Run Saltillo durante una rueda de prensa realizada al sur de la ciudad. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Los organizadores esperan la participación de más de 1,650 corredores en la ciudad y cerca de 4 mil en toda la gira del evento por Coahuila

A dos semanas de su realización, fue presentada la sexta edición de la carrera Spider Run-La Salle, evento deportivo que se ha consolidado entre corredores y familias de la ciudad. La rueda de prensa se llevó a cabo en las instalaciones de Pollo Feliz al sur de Saltillo, donde organizadores, patrocinadores y representantes de instituciones educativas compartieron detalles de la competencia.

Durante la presentación participaron Luis Palafox, líder corporativo de Pollo Feliz; Alejandro Macías, gerente de marketing de Cargo Gas; el hermano Luis Arturo Dávila de León, director general del Colegio La Salle; Raúl Santana Méndez, director de deportes de la misma institución; y Alfredo Alemán Baños, director de Carreras MX y organizador del evento.

Los organizadores recordaron que la Spider Run nació hace seis años durante la pandemia, cuando la actividad deportiva enfrentaba diversas limitaciones. A pesar del contexto, la carrera logró mantenerse y crecer con el paso de las ediciones, sumando cada vez más participantes y patrocinadores.

$!Fue presentada la playera de la carrera.
Fue presentada la playera de la carrera. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

De acuerdo con Alfredo Alemán, para este 2026 se espera la participación de alrededor de 4 mil corredores en las diferentes sedes del evento. Tan solo en Saltillo se prevé la presencia de 1,650 competidores, lo que representa un incremento cercano al 25 por ciento en comparación con la edición anterior.

La carrera en la capital coahuilense se realizará el domingo 22 de marzo a las 8:00 de la mañana, con salida y meta en las instalaciones del Colegio La Salle. Los recorridos principales serán de 5 y 3 kilómetros, además de una carrera infantil de 1 kilómetro.

En la prueba de 5 kilómetros se contemplan diversas categorías por edad, desde juvenil hasta mayores de 70 años. Por su parte, el recorrido de 3 kilómetros será en categoría libre, tanto en la rama varonil como femenil. Al finalizar ambas competencias se dará paso a la carrera infantil, en la que participarán niñas y niños divididos por rangos de edad.

$!La competencia contará con recorridos de 3 y 5 kilómetros, además de una carrera infantil de 1 kilómetro para niñas y niños.
La competencia contará con recorridos de 3 y 5 kilómetros, además de una carrera infantil de 1 kilómetro para niñas y niños. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

La ruta se desarrollará sobre el circuito de la Ruta Recreativa, donde los participantes contarán con servicios de hidratación, señalización, atención médica, sanitarios y guardarropa.

Además del evento en Saltillo, la Spider Run formará parte de una gira por otras ciudades de Coahuila. El 19 de abril se realizará en Torreón y el 26 de abril en Piedras Negras, con expectativas de participación de 1,350 y 700 corredores, respectivamente. También se mantiene la modalidad virtual, con alrededor de 300 cupos, para personas que deseen participar desde otras ciudades del país.

Los organizadores informaron que el evento contará con actividades previas, convivencias con grupos de corredores y la participación de niños de un campamento deportivo, quienes tendrán su propia salida dentro de la jornada.

$!Los organizadores informaron que quedan alrededor de 40 lugares disponibles para quienes deseen inscribirse en la carrera.
Los organizadores informaron que quedan alrededor de 40 lugares disponibles para quienes deseen inscribirse en la carrera. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

La entrega de kits se llevará a cabo el sábado previo a la carrera, de 12:00 a 16:00 horas en el Colegio La Salle, donde los participantes recibirán playera, número, chip y calcetas. Al finalizar la competencia se entregará medalla, kit de recuperación y una toalla finisher.

Actualmente quedan alrededor de 40 lugares disponibles para quienes deseen inscribirse, por lo que los organizadores invitaron a los interesados a registrarse en las instalaciones del colegio antes de que se agoten los folios restantes.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

