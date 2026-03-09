Reportan que ‘El 85’, fundador del CJNG junto a ‘El Mencho’, se declarará culpable en Estados Unidos

El próximo 7 de abril, en una corte federal de Washington, uno de los fundadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se declarará culpable, de acuerdo con medios de comunicación como Milenio e Infobae.

Se trata de Erick Valencia Salazar, mejor conocido como “El 85”, quien habría sido socio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien murió el pasado febrero en un enfrentamiento entre elementos del grupo criminal y fuerzas de seguridad federal.

Los reportes indican que “El 85” alcanzó un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, por lo que cambiará su declaración a “culpable” por cargos relacionados con el narcotráfico hacia el país vecino. De esta forma, Infobae reitera que el imputado podría obtener una reducción de condena y “también existe la posibilidad de que se convierta en testigo protegido” al aportar información a las investigaciones de autoridades.

“Los registros judiciales indican que la defensa de Valencia y los fiscales han acordado el cambio de la declaración original de culpabilidad del narcotraficante mexicano, con lo que este abandona su derecho a defender su inocencia en un juicio”, indicó Milenio.

CAPTURA Y EXTRADICIÓN DE ‘EL 85’

El primer operativo de detención contra “El 85” fue en marzo de 2012, en Zapopan. Sin embargo, fue liberado por órdenes de un juez que detectó presuntas fallas en el proceso judicial.

Su recaptura ocurrió en septiembre de 2022, en Tapalpa, Jalisco. En las acciones, las autoridades aseguraron a otros tres sujetos, así como mil pastillas de fentanilo y cuatro armas cortas.

En febrero de 2025, Valencia Salazar formó parte del primer grupo de criminales extraditados durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, a Estados Unidos, como parte de un acuerdo de cooperación binacional.

De acuerdo con los informes, en esa entrega también se extraditó a Rafael Caro Quintero y a líderes de Los Zetas.

CARGOS Y VÍNCULOS CON LÍDERES CRIMINALES

El País informó que “El 85” enfrenta señalamientos de Washington por el tráfico de cocaína desde 2003.

La historia de la creación del CJNG indica que Valencia trabajó de la mano con “El Mencho” en la creación del grupo criminal, en los años 2000. De forma más específica, “El 85” es identificado como creador del grupo Los Matazetas, un brazo armado del Cártel de Sinaloa que, posteriormente se independizó, consolidándose como el Cártel de Jalisco Nueva Generación.