Reportan que ‘El 85’, fundador del CJNG junto a ‘El Mencho’, se declarará culpable en Estados Unidos

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 9 marzo 2026
    Reportan que ‘El 85’, fundador del CJNG junto a ‘El Mencho’, se declarará culpable en Estados Unidos
    Erick Valencia Salazar, mejor conocido como “El 85”, se declarará culpable de narcotráfico en una corte federal de Washington, Estados Unidos. CUARTOSCURO

De acuerdo con los reportes, Erick Valencia Salazar cambiará su declaración de culpabilidad el próximo mes de abril, como parte de un acuerdo con la Fiscalía estadounidense

El próximo 7 de abril, en una corte federal de Washington, uno de los fundadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se declarará culpable, de acuerdo con medios de comunicación como Milenio e Infobae.

Se trata de Erick Valencia Salazar, mejor conocido como “El 85”, quien habría sido socio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien murió el pasado febrero en un enfrentamiento entre elementos del grupo criminal y fuerzas de seguridad federal.

TE PUEDE INTERESAR: Dos hombres son detenidos tras agredir a mujeres durante protesta del 8M en Guanajuato

Los reportes indican que “El 85” alcanzó un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, por lo que cambiará su declaración a “culpable” por cargos relacionados con el narcotráfico hacia el país vecino. De esta forma, Infobae reitera que el imputado podría obtener una reducción de condena y “también existe la posibilidad de que se convierta en testigo protegido” al aportar información a las investigaciones de autoridades.

“Los registros judiciales indican que la defensa de Valencia y los fiscales han acordado el cambio de la declaración original de culpabilidad del narcotraficante mexicano, con lo que este abandona su derecho a defender su inocencia en un juicio”, indicó Milenio.

CAPTURA Y EXTRADICIÓN DE ‘EL 85’

El primer operativo de detención contra “El 85” fue en marzo de 2012, en Zapopan. Sin embargo, fue liberado por órdenes de un juez que detectó presuntas fallas en el proceso judicial.

Su recaptura ocurrió en septiembre de 2022, en Tapalpa, Jalisco. En las acciones, las autoridades aseguraron a otros tres sujetos, así como mil pastillas de fentanilo y cuatro armas cortas.

En febrero de 2025, Valencia Salazar formó parte del primer grupo de criminales extraditados durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, a Estados Unidos, como parte de un acuerdo de cooperación binacional.

De acuerdo con los informes, en esa entrega también se extraditó a Rafael Caro Quintero y a líderes de Los Zetas.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a sujeto que lanzaba ponchallantas en carretera de Galeana, Nuevo León

CARGOS Y VÍNCULOS CON LÍDERES CRIMINALES

El País informó que “El 85” enfrenta señalamientos de Washington por el tráfico de cocaína desde 2003.

La historia de la creación del CJNG indica que Valencia trabajó de la mano con “El Mencho” en la creación del grupo criminal, en los años 2000. De forma más específica, “El 85” es identificado como creador del grupo Los Matazetas, un brazo armado del Cártel de Sinaloa que, posteriormente se independizó, consolidándose como el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Culpable
Detenciones

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


CJNG

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
El 16 de marzo, México tendrá una primera negociación del T-MEC con EU y en mayo con Canadá.

Arrojan consultas de T-MEC respaldo de 84% y alertas por aranceles y reglas de origen
Durante su conferencia matutina también sostuvo que el feminismo no es compatible con la ideología de derecha, al considerar que este movimiento se basa en la defensa de los derechos y la igualdad social.

‘Marchas de 8M en México fueron mayoritariamente pacíficas’; feminismo no es compatible con la derecha, afirma Sheinbaum
Cuerpos de emergencia se movilizaron este lunes en las imediaciones de la estación Metro San Antonio Abad en la Ciudad de México.

Colapsa edificio en demolición en CDMX; reportan 3 personas atrapadas, una más fue rescatada
Durante la manifestación del Día Internacional de la Mujer, un hombre que se integró a las marchas en Tlaxcala fue confrontado y exhibido por una mujer como deudor alimentario.

Hombre que acudió a la marcha del 8M de Tlaxcala fue exhibido y expulsado por deudor alimentario
El presidente Donald Trump recibe a los líderes de una docena de países latinoamericanos en la recién creada Cumbre del Escudo de las Américas en Miami el sábado 7 de marzo de 2026.

Trump convoca una coalición para ‘erradicar’ a los cárteles
Originalmente Trump estimó que el conflicto con Irán se extendería de cuatro a cinco semanas.

Ve Donald Trump ‘prácticamente terminada’ guerra con Irán: ‘No tienen armada ni comunicaciones’
Se determinó que uno de los artefactos lanzados frente a Gracie Mansion contenía la sustancia ‘triperóxido de triacetona, conocida como TATP’, un explosivo casero ‘peligroso y altamente volátil’

Investigan como ‘terrorismo relacionado con el Estado Islámico’ el ataque fallido en Nueva York
El gobierno de Ecuador es uno de los principales simpatizantes de ‘El Escudo de las Américas’ de Trump

Daniel Noboa arremete contra críticas de ‘El escudo de las Américas’ de Trump