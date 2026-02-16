Trabajo 24/7 en Ramos Arizpe: infraestructura, vigilancia y servicios sin pausa

En Ramos Arizpe el ritmo de trabajo no se detiene. Durante el día, cuadrillas municipales ejecutan labores de bacheo, rehabilitación de espacios públicos, mantenimiento urbano y el avance del paquete de infraestructura del programa “Obra Tras Obra”, orientado a consolidar vialidades más seguras y sectores mejor conectados.

Al caer la noche, las acciones continúan. Mientras en los hogares se apagan las luces, brigadas municipales supervisan y reparan el sistema de alumbrado público para garantizar entornos mejor iluminados. La revisión nocturna de luminarias y la atención a reportes ciudadanos canalizados a través del asistente virtual “Ramos Atiende” forman parte de una estrategia operativa que permite focalizar recursos donde más se requieren.

En materia de seguridad, el municipio refuerza los rondines coordinados entre corporaciones municipales, estatales y federales, además de implementar operativos estratégicos y monitoreo permanente desde el Centro de Inteligencia y Monitoreo C2, que opera las 24 horas en conexión con instancias estatales.

Paralelamente, programas sociales como la Ruta Estudiantil gratuita continúan funcionando todos los días del año, facilitando la movilidad de estudiantes y trabajadores, lo que representa un ahorro en la economía familiar y amplía el acceso a oportunidades.