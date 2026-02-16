Trabajo 24/7 en Ramos Arizpe: infraestructura, vigilancia y servicios sin pausa

Coahuila
/ 16 febrero 2026
    Trabajo 24/7 en Ramos Arizpe: infraestructura, vigilancia y servicios sin pausa
    Cuadrillas municipales realizan trabajos como parte del programa “Obra Tras Obra” en distintos sectores de Ramos Arizpe. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene operativos continuos en obra pública, alumbrado, seguridad y programas sociales, con supervisión permanente desde el C2 y atención ciudadana a través del asistente virtual “Ramos Atiende”

En Ramos Arizpe el ritmo de trabajo no se detiene. Durante el día, cuadrillas municipales ejecutan labores de bacheo, rehabilitación de espacios públicos, mantenimiento urbano y el avance del paquete de infraestructura del programa “Obra Tras Obra”, orientado a consolidar vialidades más seguras y sectores mejor conectados.

Al caer la noche, las acciones continúan. Mientras en los hogares se apagan las luces, brigadas municipales supervisan y reparan el sistema de alumbrado público para garantizar entornos mejor iluminados. La revisión nocturna de luminarias y la atención a reportes ciudadanos canalizados a través del asistente virtual “Ramos Atiende” forman parte de una estrategia operativa que permite focalizar recursos donde más se requieren.

En materia de seguridad, el municipio refuerza los rondines coordinados entre corporaciones municipales, estatales y federales, además de implementar operativos estratégicos y monitoreo permanente desde el Centro de Inteligencia y Monitoreo C2, que opera las 24 horas en conexión con instancias estatales.

Paralelamente, programas sociales como la Ruta Estudiantil gratuita continúan funcionando todos los días del año, facilitando la movilidad de estudiantes y trabajadores, lo que representa un ahorro en la economía familiar y amplía el acceso a oportunidades.

Brigadas de alumbrado público supervisan y reparan luminarias durante la noche para garantizar calles mejor iluminadas y seguras. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la constancia es el sello de la administración municipal. “Aquí no trabajamos por horarios, trabajamos por resultados. De noche reforzamos alumbrado, realizamos rondines y monitoreamos desde el C2; en el día y en la tarde, pavimentamos, rehabilitamos plazas y atendemos servicios”, afirmó.

El monitoreo permanente desde el Centro de Inteligencia y Monitoreo C2 permite reforzar la seguridad las 24 horas del día. CORTESÍA

El edil subrayó que la disciplina financiera, operativa y la planeación estratégica permiten mantener una ciudad ordenada y dinámica. “Nuestra responsabilidad es permanente. No bajamos el ritmo porque la ciudadanía merece un gobierno que responda todos los días, a cualquier hora”, concluyó.

